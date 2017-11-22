Общество

27 минут назад

На въезде в Чаплыгин установлен крест

2 158
#крест #
На въезде в Чаплыгин установлен крест

Крест освятил епископ Елецкий и Лебедянский Максим

Накануне, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим возглавил чин освящения креста при въезде в город Чаплыгин.

Пятиметровая конструкция металлического креста установлена на каменном фундаменте.

Ставит поклонные кресты в Липецкой области - давняя. В основном их ставят у дорог, чтобы верующие водители могли помолиться. 

Чаплыгинский крест - самый большой в пределах метрополии. 

Фото: el-eparhy.ru

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#крест #

Комментарии (2)

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Филолог

6 минут назад
Редакторы вы хоть следите какой текст выкладываете: "ставит поклонные кресты". Какие ставит, надо писать ставить, а лучше устанавливать. Далее вы пишете:" самый большой крест в пределах метрополии". Митрополия греческое слово и пишется через букву И.
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вот вот и это очень правильно

16 минут назад
ведь скоро от чаплыгина останется один крест
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