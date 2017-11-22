Общество
27 минут назад
На въезде в Чаплыгин установлен крест
Крест освятил епископ Елецкий и Лебедянский Максим
Накануне, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим возглавил чин освящения креста при въезде в город Чаплыгин.
Пятиметровая конструкция металлического креста установлена на каменном фундаменте.
Ставит поклонные кресты в Липецкой области - давняя. В основном их ставят у дорог, чтобы верующие водители могли помолиться.
Чаплыгинский крест - самый большой в пределах метрополии.
Фото: el-eparhy.ru
Пятиметровая конструкция металлического креста установлена на каменном фундаменте.
Ставит поклонные кресты в Липецкой области - давняя. В основном их ставят у дорог, чтобы верующие водители могли помолиться.
Чаплыгинский крест - самый большой в пределах метрополии.
Фото: el-eparhy.ru
Филолог
вот вот и это очень правильно