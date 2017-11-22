На въезде в Чаплыгин установлен крест

Крест освятил епископ Елецкий и Лебедянский Максим

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el-eparhy.ru

Накануне, в день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим возглавил чин освящения креста при въезде в город Чаплыгин.Пятиметровая конструкция металлического креста установлена на каменном фундаменте.Ставит поклонные кресты в Липецкой области - давняя. В основном их ставят у дорог, чтобы верующие водители могли помолиться.Чаплыгинский крест - самый большой в пределах метрополии.