Липецкого подростка обвиняют в ограблении родной тети

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По данным следствия, утром 13 сентября 2017 года подросток, задумав ограбить свою тетю, проживавшую по соседству, выставил москитную сетку, и влез в окно её части дома. Юноша похитил деньги, ноутбук, флеш-накопители, золотые украшения и юбилейные монеты. Подростка не смутило даже присутствие сына - инвалида потерпевшей, ставшего свидетелем ограбления, но в силу ограниченных возможностей здоровья не сумевшего воспрепятствовать ограблению и сообщить о нем. Пропажу потерпевшая заметила лишь спустя две недели. За это время её племянник успел сбыть часть похищенного, стоимостью более 40 тысяч рублей, и потратить полученные от продажи деньги на личные нужды.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления подросток признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Кроме этого, следствием установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению подростком преступления. С целью предупреждения противоправных действий несовершеннолетних, следователем внесено представление в адрес должностных лиц территориального отдела полиции об усилении мер профилактики среди подростков, склонных к делинквентному поведению, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.