Новости в instagram
50 минут назад
«20 минут откапывалась, 40 ехала»
Утро в Instagram липчан.
«Ух, навалило!». Пожалуй, сегодня утро это — самая распространенная реакция на ситуацию на улицах города. Накануне вечером в Липецке начался снегопад. Если поначалу липчане радовались снегу как дети, то утром, когда пришло время откапывать свои автомобили и спешить на работу, горожане почувствовали все прелести зимы. Особенно, автомобилисты и пешеходы. Обзор утренних раскопок — в обзоре социальных сетей.
Киска
Злой липчанин
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