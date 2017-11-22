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50 минут назад

«20 минут откапывалась, 40 ехала»

3 1242
#снег #погода
«20 минут откапывалась, 40 ехала»

Утро в Instagram липчан.

«Ух, навалило!». Пожалуй, сегодня утро это — самая распространенная реакция на ситуацию на улицах города. Накануне вечером в Липецке начался снегопад. Если поначалу липчане радовались снегу как дети, то утром, когда пришло время откапывать свои автомобили и спешить на работу, горожане почувствовали все прелести зимы. Особенно, автомобилисты и пешеходы. Обзор утренних раскопок — в обзоре социальных сетей.

Где-то тут была моя машина.

Публикация от Varvara Selezneva (@vs140979)

Зима...

Публикация от Королёв Саша (@sashakoroliov1985)

Зима зима

Публикация от Аркадий (@kalianskiy)

Утро начинается вот вообще не с кофе

Публикация от Павел (@pavel_korch)

Волшебное утро

Публикация от Mark (@mr_mark_labr)

А теперь прохождение квеста))

Публикация от Макс Королев (@hardka4)

Мой снеговичок #первыйснег #зима #липецк

Публикация от Медведева Ирина (@irina_medvedeva_86)

Утренний спорт

Публикация от Anna (@tepes_life)

Публикация от @kolobovnikov89

Вот они, подснежники. С началом зимы, ура!!!

Публикация от Roman (@roma_absolut)

Квест. Найди автомобиль.

Публикация от Сергей Куликов (@sergeikulikov)

3 1242
#снег #погода

Комментарии (3)

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Киска

12 минут назад
ОВЦЫ, ПЕШКОМ ХОДИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Злой липчанин

29 минут назад
Ну вообщем все как обычно дороге не чищены,посыпали песком,едешь как по стиральной доске .тротуары не чищены,пешеходы идут по дороге где автомобили набили колею.реагентом посапыли как всегда центральные улицы где вся эта "любимая" * добратия тербунская катается.
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**

38 минут назад
А Трамваи едут!!! Хоть трамвайная служба молодцы.
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