«20 минут откапывалась, 40 ехала»

Утро в Instagram липчан.

Публикация от Andrey Bulygin (@abulygin.pro) Ноя 21 2017 в 3:30 PST

Сегодня во всех Инстаграмах Липецка! Ставь лайк если выложил фотку со снегом )) Публикация от КРУШИ ОТ ДУШИ (@krushi.ru) Ноя 21 2017 в 7:27 PST

Где-то тут была моя машина. Публикация от Varvara Selezneva (@vs140979) Ноя 21 2017 в 7:43 PST

Публикация от Tishin Pavel (@tishin.pavel) Ноя 21 2017 в 8:07 PST

Зима... Публикация от Королёв Саша (@sashakoroliov1985) Ноя 21 2017 в 8:30 PST

Клевый подгон от небесной канцелярии!))) хорошо, что вчера машину отвез Публикация от Anton Zaretskiy (@hekar_7) Ноя 21 2017 в 8:32 PST

Зима зима Публикация от Аркадий (@kalianskiy) Ноя 21 2017 в 8:51 PST

Публикация от Андрей (@kovyirshin.av) Ноя 21 2017 в 8:55 PST

Утро начинается вот вообще не с кофе Публикация от Павел (@pavel_korch) Ноя 21 2017 в 9:09 PST

Видимо в нелетную погоду на трамвае доехать в 100 раз быстрее... учту на будущее, что нужно изучить их маршруты.. ибо это трындец . На автобусе дорога растянулась уже наверное раза в 3.. Публикация от Esenya (@esenya090996) Ноя 21 2017 в 9:19 PST

Волшебное утро Публикация от Mark (@mr_mark_labr) Ноя 21 2017 в 9:19 PST

А теперь прохождение квеста)) Публикация от Макс Королев (@hardka4) Ноя 21 2017 в 9:29 PST

Мой снеговичок #первыйснег #зима #липецк Публикация от Медведева Ирина (@irina_medvedeva_86) Ноя 21 2017 в 9:32 PST

Утренний спорт Публикация от Anna (@tepes_life) Ноя 21 2017 в 9:41 PST

Публикация от @kolobovnikov89 Ноя 21 2017 в 9:46 PST

Вот они, подснежники. С началом зимы, ура!!! Публикация от Roman (@roma_absolut) Ноя 21 2017 в 9:57 PST

Публикация от Ольга (@olgasukhareva_v) Ноя 21 2017 в 10:00 PST

Оказалось, что все же не совсем готова к такому снежку. Хорошо, что есть чисто женский инструмент для чистки машины. Публикация от Юлия Терешкова (@iuliia.tereshkova) Ноя 21 2017 в 10:05 PST

Квест. Найди автомобиль. Публикация от Сергей Куликов (@sergeikulikov) Ноя 21 2017 в 9:42 PST

«Ух, навалило!». Пожалуй, сегодня утро это — самая распространенная реакция на ситуацию на улицах города. Накануне вечером в Липецке начался снегопад. Если поначалу липчане радовались снегу как дети, то утром, когда пришло время откапывать свои автомобили и спешить на работу, горожане почувствовали все прелести зимы. Особенно, автомобилисты и пешеходы. Обзор утренних раскопок — в обзоре социальных сетей.