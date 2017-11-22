До конца года в Липецкой области откроют 10 Домов культуры

Первый ДК откроют в Донском уже завтра.

За 4 года в Липецкой области будет построены 35 малых сельских Домов культуры, первые 10 из них на 100 и 200 зрительских мест откроют уже до конца этого года. Также откроют большой Дом культуры в посёлке Лев Толстой. На его строительство выделено около 110 миллионов рублей.



Уже 23 ноября первый ДК откроют в селе Донское Задонского района. А за два последних года построены 14 домов культуры.



Более 50 Домов культуры привели в идеальное состояние - в качестве при мера привели ДК в селе Ламское.



В этом году более 30 Домов культуры получили новое оборудование, кресла. На эти цели были направлены более 25 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Программа была реализована благодаря партийному проекту "Единой России".



На поощрение лучших учреждений культуры и лучших работников выделили 2 миллиона рублей. Лучшие учреждения получат по 100 тысяч рублей, лучшие работники - по 50 тысяч рублей.



Липецкая область вошла в ТОП-10 регионов, в которых динамично развивается культура.



В следующем году масштабное культурное мероприятие на открытой площадке планируют провести в июне в Липецке. Обещают что-то такое, чего еще никто не делал в мире.



По программе "Моя Россия" в Липецкой области побывало около тысячи детей со всей России.



Туризм в регионе планируют и дальше развивать. "Липецкие курорты" подадут на включение в федеральную целевую программу пл туризму на 2019-2025 годы.



В 20-х числах декабря планируется широкая презентация туристического бренда региона, слоган и основные моменты в концепции продвижения турпродукта уже готовы.



Огромный интерес к развитию туристических отношений с итальянцами, по пока встреча по итогам визита намечена на январь-февраль.



К Чемпионату мира по футбола в аэропорту и на вокзале откроют туристические стойки для продвижения местных достопримечательностей и турпродуктов. Сейчас 3-дневный тур по региону стоит 9-11 тысяч рублей.