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До конца года в Липецкой области откроют 10 Домов культуры

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#Дом культуры #туризм
До конца года в Липецкой области откроют 10 Домов культуры

Первый ДК откроют в Донском уже завтра.

За 4 года в Липецкой области будет построены 35 малых сельских Домов культуры, первые 10 из них на 100 и 200 зрительских мест откроют уже до конца этого года. Также откроют большой Дом культуры в посёлке Лев Толстой. На его строительство выделено около 110 миллионов рублей.

Уже 23 ноября первый ДК откроют в селе Донское Задонского района. А за два последних года построены 14 домов культуры.

Более 50 Домов культуры привели в идеальное состояние - в качестве при мера привели ДК в селе Ламское.

В этом году более 30 Домов культуры получили новое оборудование, кресла. На эти цели были направлены более 25 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Программа была реализована благодаря партийному проекту "Единой России".

На поощрение лучших учреждений культуры и лучших работников выделили 2 миллиона рублей. Лучшие учреждения получат по 100 тысяч рублей, лучшие работники - по 50 тысяч рублей.

Липецкая область вошла в ТОП-10 регионов, в которых динамично развивается культура.

В следующем году масштабное культурное мероприятие на открытой площадке планируют провести в июне в Липецке. Обещают что-то такое, чего еще никто не делал в мире.

По программе "Моя Россия" в Липецкой области побывало около тысячи детей со всей России.

Туризм в регионе планируют и дальше развивать. "Липецкие курорты" подадут на включение в федеральную целевую программу пл туризму на 2019-2025 годы.

В 20-х числах декабря планируется широкая презентация туристического бренда региона, слоган и основные моменты в концепции продвижения турпродукта уже готовы.

Огромный интерес к развитию туристических отношений с итальянцами, по пока встреча по итогам визита намечена на январь-февраль.

К Чемпионату мира по футбола в аэропорту и на вокзале откроют туристические стойки для продвижения местных достопримечательностей и турпродуктов. Сейчас 3-дневный тур по региону стоит 9-11 тысяч рублей.
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#Дом культуры #туризм

Комментарии (4)

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Селянин

2 минуты назад
23 ноября первый ДК откроют в селе Донское Задонского района Какая радость. А сколько денег отмыли на этом объекте!!!! Такое убогое музыкальное оборудование завезли.... ТОлько отчитаются как всегда красиво. Сволочи..... И ты тербунский соловей "счастливой пенсии" тебе!!!!!
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вопрос от дома культуры

10 минут назад
зачем меня закрывали ? и нах я нужен при нынешней власти ?
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Горожанин

14 минут назад
Лучше было бы так: До конца года в Липецкой области откроют 10 Публичных домов!
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ЕДРОСЫ

37 минут назад
А ССЕЛКИ Снова обошли.
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