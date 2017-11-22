Общество

сегодня, 09:44

В Липецке изъяли текстиль

486
#торговля
В Липецке изъяли текстиль

А селяне пожаловались на развозную торговлю алкоголем.

Накануне специалистами Управления потребрынка была проведена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлен один случай осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области.

В отношении торговца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области, текстильная продукция изъята. Административный материал направлен в административную комиссию для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, на телефон горячей линии управления поступил звонок от гражданина, проживающего в селе Павелка Лебедянского района, который сообщил, что в его село приезжают неизвестные лица и осуществляют торговлю алкогольными напитками с автомобиля. Специалисты управления проверили данную информацию, выехав на место. Фактов реализации алкогольной продукции не установлено. Управление просит граждан сообщать о подобных случаях на телефон горячей линии .
486
#торговля

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