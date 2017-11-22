Происшествия

сегодня, 08:51

Еще несколько автомобилей повреждены упавшими деревьями

8 3332
#снегопад
1
Еще несколько автомобилей повреждены упавшими деревьями

Кроме того, деревья упали на дороги.

В поселке Тракторостроителей упавшими от снега деревьями повреждены еще два автомобиля (ранее GOROD48 сообщает о падении дерева на машину во дворе дома по улице Жуковского): на улице Ильича,12а крона дерева накрыла "Дэу Матиз" и "ВАЗ-2114"

Деревья упали и на проезжу часть - у средней школы №25 и на той же улицы Ильича по направлению к кладбищу ЛТЗ. 

В соцсетях липчане делятся видеозаписями дорог на левом берегу загроможденных поваленными деревьями.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
8 3332
#снегопад
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зоозащитница

9 минут назад
Виноваты собаки и кошки, ходили под деревья, удобряли.
ответить

гость

17 минут назад
Опиловкой
ответить

Сергей

сегодня, 10:01
Сегодня в ночью в 1 час 20 минут упало дерево на припаркованные авто во дворе дома 27 по улице Терешковой.
ответить

Kish

сегодня, 09:35
Не дождавшись власть природа сама занялась опиловкой
ответить

Обратите внимание

сегодня, 09:31
Деревья падают на левом берегу и ЛТЗ в основном, природа пытается удалить хреновые места на карте.
ответить

Местный

сегодня, 09:25
Просто комунальщики не хотят опиливать старые деревья - т.к. это стоит денег. А как знаете в нашей стране "Денег нет, вы держитесь там".
ответить

Лина

сегодня, 09:07
еще во дворе по ул.Волгоградская д.7а дерево упало на красный матиз((((не повезло кому-то
ответить

это заговорор против России

сегодня, 09:03
это все Барак Обама виноват, из-за него снег пошел!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области столкнулись две легковушки и грузовик
#авария #ДТП
В Липецкой области столкнулись две легковушки и грузовик

13 минут назад

Происшествия
Липецкого подростка обвиняют в ограблении родной тети
#ограбление
Липецкого подростка обвиняют в ограблении родной тети

28 минут назад

Происшествия
В перевернувшемся «ВАЗе» пострадал водитель и его 17-летний пассажир
#авария #ДТП
В перевернувшемся «ВАЗе» пострадал водитель и его 17-летний пассажир

сегодня, 08:47

Происшествия
У торгового центра напали на съемочную группу
#побои
16
У торгового центра напали на съемочную группу

сегодня, 08:35

Происшествия
Под тяжестью снега дерево упало на автомобиль
#снегопад #дерево
5
Под тяжестью снега дерево упало на автомобиль

сегодня, 07:40

Происшествия
Легковушка после столкновения с маршруткой врезалась в дерево напротив парка Победы
#авария #ДТП
27
Легковушка после столкновения с маршруткой врезалась в дерево напротив парка Победы

вчера, 11:17

Происшествия