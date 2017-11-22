Происшествия
сегодня, 08:51
Еще несколько автомобилей повреждены упавшими деревьями
Кроме того, деревья упали на дороги.
В поселке Тракторостроителей упавшими от снега деревьями повреждены еще два автомобиля (ранее GOROD48 сообщает о падении дерева на машину во дворе дома по улице Жуковского): на улице Ильича,12а крона дерева накрыла "Дэу Матиз" и "ВАЗ-2114"
Деревья упали и на проезжу часть - у средней школы №25 и на той же улицы Ильича по направлению к кладбищу ЛТЗ.
В соцсетях липчане делятся видеозаписями дорог на левом берегу загроможденных поваленными деревьями.
Деревья упали и на проезжу часть - у средней школы №25 и на той же улицы Ильича по направлению к кладбищу ЛТЗ.
В соцсетях липчане делятся видеозаписями дорог на левом берегу загроможденных поваленными деревьями.
Зоозащитница
гость
Сергей
Kish
Обратите внимание
Местный
Лина
это заговорор против России