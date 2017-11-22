В перевернувшемся «ВАЗе» пострадал водитель и его 17-летний пассажир

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 ноября в Чаплыгине 58-летний водитель «ВАЗ-2113» вне пешеходного перехода допустил наезд на 76-летнюю пенсионерку, которая с травмой госпитализирована.

В Липецке на проспекте 60 лет СССР 62-летний водитель автобуса столкнулся с иномаркой под управлением 44-летнего мужчины, который с травмами госпитализирован.

На улице Зои Космодемьянской 43-летний водитель «Рено» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 60-летнюю женщину, которая после оказания помощи была отпущена.

В Становлянском районе на автодороге Становое – Кириллово – Дмитриевка 47-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате сам водитель и его 17-летний пассажир получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 495 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 58, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 36.