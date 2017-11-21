«Камызяки» в Липецке пели про мэра, прикалывались над тербунскими и губернатором

Сегодня в Липецке выступила команда КВН «Сборная Камызякского края»

Несмотря на то, что в Липецк не приехал фронтмен команды Азамат Мусагалиев, зал в театре драмы был почти заполнен.

КВНщики показывали новые и старые миниатюры. К каждому выступлению в городах они основательно готовятся, изучают местные реалии, и выдают со сцены множество шуток конкретно про регион. Судя по всему по Липецкой области они собрали много материала, или их кто-то хорошо проконсультировал. «Камызякские псы» много шутили про липецкого губернатора, который и сам признанный юморист.

И известную сценку «Камызяки» адаптировали под регион. Про репортаж на пожаре. Пострадавшая оказалась из Тербунов. А как она оказалась на пожаре в Липецке объяснила просто – нас всех тербунских в Липецк губернатор подтягивает.

Ну и, конечно, прозвучал хит про мэра Камызяк . Хотя, не секрет, что в этой песне КВНщики изобразили собирательный образ российских руководителей.

"Мэр в Камызяке у нас один

Никогда не меняется

Так дорожим мы им,

Он для нас сэр, для нас господин

Так, а что вам об этом петь?

У вас такой же один в один…"

Эту песню зал встретил бурными овациями. Многие подпевали.

Фото:

nstagram.com