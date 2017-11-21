Общество

сегодня, 22:35

«Камызяки» в Липецке пели про мэра, прикалывались над тербунскими и губернатором

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#КВН #Камызяк
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«Камызяки» в Липецке пели про мэра, прикалывались над тербунскими и губернатором

Сегодня в Липецке выступила команда КВН «Сборная Камызякского края»

Несмотря на то, что в Липецк не приехал фронтмен команды Азамат Мусагалиев, зал в театре драмы был почти заполнен.

КВНщики показывали новые и старые миниатюры. К каждому выступлению в городах они основательно готовятся, изучают местные реалии, и выдают со сцены множество шуток конкретно про регион. Судя по всему по Липецкой области они собрали много материала, или их кто-то хорошо проконсультировал. «Камызякские псы» много шутили про липецкого губернатора, который и сам признанный юморист.

И известную сценку «Камызяки» адаптировали под регион. Про репортаж на пожаре. Пострадавшая оказалась из Тербунов. А как она оказалась на пожаре в Липецке объяснила просто – нас всех тербунских в Липецк губернатор подтягивает.

Ну и, конечно, прозвучал хит про мэра Камызяк.  Хотя, не секрет, что в этой песне КВНщики изобразили собирательный образ российских руководителей. 

"Мэр в Камызяке у нас один

Никогда не меняется

Так дорожим мы им,

Он для нас сэр, для нас господин

Так, а что вам об этом петь?

У вас такой же один в один…"

Эту песню зал встретил бурными овациями. Многие подпевали. 


Фото: nstagram.com

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#КВН #Камызяк
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Комментарии (3)

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Sarkoooo

30 минут назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Колхозсити Ньюс

45 минут назад
«Камызяки» в Липецке пели про колхозного бригадира и прикалывались над тербунатором
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Беда

сегодня, 22:44
И президент у нас один! Никогда не меняется так дорожим мы им..... У вас такой же один в один...
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