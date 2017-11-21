Культура

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В Чаплыгине модернизируют кинотеатр на 4,5 миллиона рублей

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#кино #Чаплыгин
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В Чаплыгине модернизируют кинотеатр на 4,5 миллиона рублей

Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Фонд кино объявил результаты четвертого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах – с населением до 500 тысяч жителей. Как сообщает Фонд кино, в рамках конкурса распределена субсидия в размере 1 миллиарда рублей. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 миллионов рублей на безвозвратной основе. Поддержка оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны. В Липецкой области получатель субсидии всего один - МАУК "Галактика" в городе Чаплыгин. Муниципальному учреждению культуры выделено 4 508 100 рублей. 

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

В 2015 и в 2016 годах Фонд кино уже трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В итоге поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году на сумму 1,450 млрд рублей. Предполагается, что к концу 2017 года доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 10 млн человек.

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#кино #Чаплыгин
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Комментарии (2)

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Алексей

сегодня, 18:54
Ни когда там в кино не будут ходить деньги на ветер в очередной раз
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Алексей

сегодня, 18:53
Ни когда там в кино не будут ходить деньги на ветер в очередной раз
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