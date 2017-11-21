Общество

сегодня, 16:05

Количество недовольных работой общественного транспорта липчан увеличилось

13 1909
#транспорт #автобусы #рейтинг
2
Количество недовольных работой общественного транспорта липчан увеличилось

Липецк скатился в рейтинге качества работы общественного транспорта с 36 на 43 место

Специалисты компании Domofond выяснили, как жители российских городов оценивают работу общественного транспорта и составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов РФ.

В Липецке специалисты опросили более 1600 человек. В результате, получилось, что, по мнению горожан, качество работы общественного транспорта ухудшилась. Липецк потерял в рейтинге сразу 7 позиций и опустился на 43 место в ТОП-100.   

Белгород тоже потерял «очки» в рейтинге, опустившись с 45-го на 48-е место. Воронеж «подрос», перебравшись на 56 место с 61-го. Тамбов переместился с 65 места на 64-е.

Лидером же рейтинга стала Тюмень. Второе место занял Грозный. Третье место – Ангарск.

13 1909
#транспорт #автобусы #рейтинг
2

Комментарии (13)

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Гость

8 минут назад
Липчанка,А что ты имеешь против ветеранов и что ты вообще знаешь про войну?А ты своего сына отправишь на войну?
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папа

12 минут назад
а коментировать коорлев а нельзя запрещено
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Липчанка

20 минут назад
Пассажирские транспортные перевозки в Липецке стали отвратительными. С повышением стоимости проезда увеличился интервал движения автобусов- пример маршруты №379, 20,8 и т.д. Водители хамят, курят во время движения и на конечных пунктах движения (маршрут №379). Сделаешь замечание- услышишь столько лестных слов, что пожалеешь об этом. Транспорт грязный снаружи и в салонах. Такое впечатление, что их не убирают вообще. Автобусы все старые, изношенные, зашитые листами из металла -это напоминает послевоенное время. Терминалы настроены таким образом, что пробивают по 2 билета за одно прикосновение. С этим сталкивалась дважды в маршрутках и трамвае. Предъявлять претензии некому. Замечательно!!! Почему убрали льготный проезд школьникам? Разве это справедливо? Ведь наши дети должны развиваться в кружках, спортивных секциях. Почему ввели такую большую разницу в стоимости проезда для ветеранов и простых пенсионеров? Может быть стоило уравнять в льготах всех ветеранов, пенсионеров и школьников?
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Совершенно верно

52 минуты назад
Утром на работу не уедешь,а в течении дня сумбурное и хаотичное движение без графика.Ликвидация троллейбусов по всей стране идет.Точно это решение не местных властей,а приказ свыше.
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Яр

сегодня, 18:52
Больше мелкие ямки на дорогах напрягают. ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЮТ ПЛАНОВЫЙ РЕМОТ ЯМ ????
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На дно

сегодня, 18:40
после убийства в Липецке троллейбусов. А в Воронеже, да, транспорт не ахти
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Елена

сегодня, 18:13
Очень странно, почему "поднялся" в рейтинге Воронеж. Там жуткий транспорт,! Все автобусы дряхлые, такое впечатление, что развалятся в поездке - так дребезжит всё и стучит! Ещё ужаснее запах. Во всех автобусах пахнет бомжами или старыми дедами что ли. По сравнению с Воронежем, наши автобусы просто сказка, поверьте, даже самые плохие (343 и таким подобные). На воронежские автобусы немного похожи наши 35-го маршрута, только в Воронеже ещё хуже, правда. . У нас просто муниципалы с "маршруточниками" делят, сферы влияния "под руководством" местной администрации естественно, и с картами бардак, а ещё после 20.00 никуда не уедешь. Но автобусы првада у нас намного новее и лучше. Даже с автовокзала мы дочке страемся брать билет на Липецкий и Белгородский автобус до Воронежа, потому что в их автобусах страшно и долго ехать.
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baebaross

сегодня, 17:29
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Й

сегодня, 17:18
И при таком раскладе мы на 43. Остальное черноземье хуже? Верится с трудом,
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skrip

сегодня, 17:14
guest, Не верь глазам своим.Это оптический обман.Народу сказали что этот транспорт лучше и чище.Надо верить говорящим.Ведь под невзрачным видом этого самого экологически чистого транспорта скрывается нежная душа немцоимигранта который умелостью своих не совсем белых рук собрал для нас в отстойнике скажем так Кёльна из хлама автобус и благословил на работы в сраном третьем мире.
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