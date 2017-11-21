Количество недовольных работой общественного транспорта липчан увеличилось

Липецк скатился в рейтинге качества работы общественного транспорта с 36 на 43 место

Специалисты компании Domofond выяснили, как жители российских городов оценивают работу общественного транспорта и составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов РФ.

В Липецке специалисты опросили более 1600 человек. В результате, получилось, что, по мнению горожан, качество работы общественного транспорта ухудшилась. Липецк потерял в рейтинге сразу 7 позиций и опустился на 43 место в ТОП-100.

Белгород тоже потерял «очки» в рейтинге, опустившись с 45-го на 48-е место. Воронеж «подрос», перебравшись на 56 место с 61-го. Тамбов переместился с 65 места на 64-е.

Лидером же рейтинга стала Тюмень. Второе место занял Грозный. Третье место – Ангарск.