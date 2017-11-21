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В Луганске заявили о поимке украинских диверсантов
В ЛНР заявили о поимке украинских диверсантов.
МВД самопровозглашенной Луганской народной республики пресекло деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию ЛНР, - говорится в заявлении ведомства.
"Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы", — говорится в сообщении.
Так же несколько должностных лиц самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) арестованы за связь со спецслужбами Украины.
"В результате реализованных МВД и МТБ республики оперативно-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб", - цитирует ТАСС заявление министерства внутренних дел ЛНР.
В ведомстве сообщили, что также была установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в самопровозглашенной республике.
"В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев", - отметили в МВД.
Сообщается, что глава МВД Игорь Корнет уже предоставил все имеющиеся материалы руководителю ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех перечисленных фигурантов.
"Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы", — говорится в сообщении.
Так же несколько должностных лиц самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) арестованы за связь со спецслужбами Украины.
"В результате реализованных МВД и МТБ республики оперативно-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб", - цитирует ТАСС заявление министерства внутренних дел ЛНР.
В ведомстве сообщили, что также была установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман и начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в самопровозглашенной республике.
"В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев", - отметили в МВД.
Сообщается, что глава МВД Игорь Корнет уже предоставил все имеющиеся материалы руководителю ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех перечисленных фигурантов.