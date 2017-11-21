Долг Липецкой области уменьшился на 2,7 млрд. рублей

15 млрд. 47,9 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 ноября — по сравнению с началом года он уменьшился на 2,67 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Среди регионов ЦФО Липецкая область оказалась на 15 месте по уровню задолженности: еще ниже госдолг оказался у Владимирской (3,26 млрд.), Курской (9,53 млрд.) и Брянской (10,24 млрд.) областей. В целом по стране задолженность перед государством отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области. Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской области (87,5 млрд.), Москвы (47,8 млрд.), Белгородской области (40,11 млрд.).