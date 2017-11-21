Экономика

сегодня, 15:56

Долг Липецкой области уменьшился на 2,7 млрд. рублей

3 380
#госдолг
1
Долг Липецкой области уменьшился на 2,7 млрд. рублей

15 млрд. 47,9 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 ноября — по сравнению с началом года он уменьшился на 2,67 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Среди регионов ЦФО Липецкая область оказалась на 15 месте по уровню задолженности: еще ниже госдолг оказался у Владимирской (3,26 млрд.), Курской (9,53 млрд.) и Брянской (10,24 млрд.) областей. В целом по стране задолженность перед государством отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области.

Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской области (87,5 млрд.), Москвы (47,8 млрд.), Белгородской области (40,11 млрд.). 

3 380
#госдолг
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

baebaross

сегодня, 17:30
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ответить

злой обыватель

сегодня, 17:28
Светлана, наверное потому что дотаций из госбюджета не хватило, вот и взяли в долг у банка. Поэтому и госдолг снизился. Тришкин кафтан латают.
ответить

Светлана

сегодня, 16:46
Зачем тогда месяц назад Липецкая область брала в долг у банка более 4 000 000 000 рублей? Мутная история.
ответить

Еще в рубрике

Самые высокооплачиваемые бюджетники в Липецкой области — преподаватели вузов и врачи
#зарплата
20
Самые высокооплачиваемые бюджетники в Липецкой области — преподаватели вузов и врачи

сегодня, 16:56

Экономика
Реальные денежные доходы липчан продолжают падать
#доходы населения
32
Реальные денежные доходы липчан продолжают падать

сегодня, 15:18

Экономика
Зарплата селян достигла 30 тысяч рублей
#сельское хозяйство
84
Зарплата селян достигла 30 тысяч рублей

сегодня, 09:36

Экономика
Налоговики не дали бизнесу заявить убытки на 4 млрд. рублей
#налоги #убытки
3
Налоговики не дали бизнесу заявить убытки на 4 млрд. рублей

вчера, 16:33

Экономика
Липчане начали больше тратить
#траты населения
11
Липчане начали больше тратить

18.11.2017 16:03

Экономика
В регионе начинают развивать пантовое оленеводство 
#олени #сельское хозяйство
12
В регионе начинают развивать пантовое оленеводство 

17.11.2017 10:24

Экономика