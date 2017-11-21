Общество

36 минут назад

Олег Королев - троечник с плюсом

2 496
#Королев #губернатор #рейтинг
Олег Королев - троечник с плюсом

Но рейтинг его стабилен

Второй по счету в 2017 году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России» составлен Центром региональной политики с учетом множества факторов и данных, а также мнений экспертов и политиков. Главы регионов получили оценки от «плохо» до «отлично», а составители рейтинга исходили из перспектив дальнейшее развитие их карьеры. В основной группе риска оказались губернаторы, которые могут оказаться неспособными выполнить те мобилизационные задачи, которые в рамках предвыборной президентской кампании поставит перед ними Кремль. Причин несколько: отсутствие личного электорального рейтинга, слабое влияние на ситуацию в регионе, состояние войны с местными элитами, рост протестных настроений, низкие социально-экономические показатели.

Липецкий губернатор Олег Королев тоже попал в группу риска. Но ту из нескольких, которая обозначена как  «средняя, тенденции вверх». Как говорится в исследовании, «к этой группе риска можно отнести тех глав, в отношении которых сохраняется прогноз отставки, но она никак не связана с текущим положением дел. Скорее наоборот, на фоне более масштабных проблем эти руководители регионов немного укрепили свои позиции». Губернатору Липецкой области эксперты поставили 3+. Тогда как в первом рейтинге, в начале года была просто «тройка».

«Глава Липецкой области Олег Королев не попадает под ротацию по возрастному признаку и укрепляет свои позиции, в том числе снижением госдолга на 5% до цифры в 16,8 млрд рублей», говорится в исследовании.

 

 

 

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#Королев #губернатор #рейтинг

Комментарии (2)

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Альгуль Буктылова

14 минут назад
Мерзость "бородавчатое",и кола не стоит трепло.
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МестныйЯ

18 минут назад
скажем народное НЕТ Тербунскому соловью!
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