Общество

44 минуты назад

Липчане высказались против переноса празднования 9 Мая

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#9 Мая #День Победы #опрос
Липчане высказались против переноса празднования 9 Мая

Предлагалось переместить программу на площадь Победы.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение предложения перенести место празднования Дня Победы. Департамент культуры Липецка выносил на обсуждение идею отдать под торжественную часть 9 Мая район площади Победы.

В голосовании приняли участие 220 человек. 64% высказались против переноса торжеств на площадь Победы. В оппозицию их мнению выступили 72 человека: почти 33% считают празднование 9 Мая на новом месте хорошей идеей. Окончательное решение вопроса теперь за мэрией Липецка. Опрос был инициирован потому, что марш Бессмертного полка и основные торжества 9 Мая проводятся в разных зонах. С годами число участников народного парада памяти настолько увеличилось, что его уже сложно поместить на улице Гагарина. Теперь шествие стартует с площади Победы. В 2017 году в акции приняли участие более 40 тысяч человек.

В Липецке традиционно основные праздничные мероприятия (митинг, парад Победы), посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая, проходят на площади Героев. В 2015 году на площади Победы открыли памятник Победы, который можно назвать народным - идейным вдохновителем и инициатором сбора средств на его возведение был ветеран Петр Кащенко.
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#9 Мая #День Победы #опрос

Комментарии (2)

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Неавтофанат

8 минут назад
БАРДАК, ты не видел эту площадь лет 40 назад? Когда самым крупным зданием был к/т Спутник, вокруг за зелеными заборами прятались одноэтажные домишки. Не было Гражданроекта, Меркурия. Это фактически была окраина. Да! Ещё была паутина проводов и трамвайные рельсы по всем направлениям. Со стороны супермаркета планировали два дома, но построили один, осталась площадка, теперь автостоянка. Рынок и теперь можно спрятать от глаз одним рекламным щитом, что стоит у Спутника.
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БАРДАК

28 минут назад
Это не пл.ПОБЕДЫ.А площадь рыночная или торговая.
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