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История с «пьяным мальчиком» повторяется в Молдавии

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#пьяный мальчик #экспертиза #алкоголь
История с «пьяным мальчиком» повторяется в Молдавии

В крови ребенка нашли алкоголь.

Как сообщает «Спутник Молдова», село Берзоая района Штефан Водэ кипит от возмущения после оглушительной новости: в крови у четырехмесячного мальчика, которого летом в коляске сбила машина, найден алкоголь. Доза, обозначенная в медицинском заключении, составляет 0,4 промилле. Погибший малыш весил всего 7 килограммов. В то, что алкоголь оказался в крови у младенца, не верит никто из жителей села Берзоая. Они обвиняют следственные органы в сговоре с виновником страшной трагедии.

Смертельное ДТП в Молдавии в селе Брезоая Штефан-Водского района произошло еще 20 августа 2017 года. По данным местных СМИ, 21-летний Артем Антонов сначала выехал на своем стареньком автомобиле Lada на встречную полосу небольшой центральной сельской улицы. А затем и вовсе поехал по обочине, где стояла коляска с грудничком.

Инцидент произошел на фоне громкого процесса по делу погибшего в ДТП шестилетнего мальчика из подмосковной Балашихи Алексея Шимко. Результаты первой судмедэкспертизы показали, что в крови ребенка содержатся 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейший степени опьянения. И лишь после нескольких экспертиз родителями удалось доказать, что эксперт допустил загрязнение крови, что привело к медицинской ошибке.
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#пьяный мальчик #экспертиза #алкоголь

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