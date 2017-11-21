За месяц выявлены 53 нарушения природоохранного законодательства

Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие разрешительной документации на природопользование, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие плана природоохранных мероприятий и сброс отходов на почву.

Как сообщает пресс-служба управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в октябре были выявлены 53 нарушения требований природоохранного законодательства, 85 % которых устранено в ходе проведения проверок. Оштрафовали 31 виновного на общую сумму 401 тысяча рублей, вынесено 16 предупреждений.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, являются отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование, невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие плана природоохранных мероприятий и сброс отходов на почву.

Так, в ходе проверки водных объектов установлен факт забора воды из водного объекта без соответствующих документов, подтверждающих право водопользования. В результате к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства в части пользования водными объектами привлечен индивидуальный предприниматель, ему назначен штраф на сумму 10 тысяч рублей.

В течение октября текущего года рассмотрено 50 обращений граждан и организаций, по которым проведено 4 административных расследования. По результатам виновные лица привлечены к административной ответственности: назначен один штраф в общей сумме 10 тысяч рублей на должностное лицо за нарушение требований природоохранного законодательства в части нарушения правил обращения с отходами. Три гражданина привлечены к административной ответственности за пользование недрами без лицензии. Им назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей.