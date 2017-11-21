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сегодня, 14:35

В Липецкой области мокрый снег и до +2

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#снегопад
В Липецкой области мокрый снег и до +2

22 и 23 ноября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона на территории Липецкой области ожидаются осадки различной интенсивности виде снега, мокрого снега и дождя. 

24 ноября под влиянием восточной периферии антициклона в регионе ожидается небольшой снег, температура понизится. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 22-23 ноября — 1-3 градусов мороза, что около климатической нормы, 24 ноября — 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью сильные, местами умеренные снег и мокрый снег, днем также ожидаются умеренные, а местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек., местами до 16 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем также умеренные смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем -1 - +1. 

Самым теплым день 22 ноября в Липецке был в 2015 году, когда температура воздуха достигла +11 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1998 году — 29 градусов мороза. 

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#снегопад

Комментарии (1)

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The Police

сегодня, 14:45
Здорова к нам идут и морозы и снегопады а в Москву только Мороз))))))))))
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