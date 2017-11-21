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В России снизились продажи спиртного

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#спиртное #торговля
В России снизились продажи спиртного

Подведены итоги за 9 месяцев.

В России за девять месяцев 2017 года значительно снизился объём продаж алкогольных напитков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В январе–сентябре 2017 года продажи игристых вин уменьшились на 36%, водки и ликероводочных изделий — на 23%, пива — на 14%, тихих вин — на 10%.

Продажи алкогольных напитков в январе–сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно упали. Больше всего сократилась реализация слабоалкогольного спиртного, например коктейлей, — на 54%, до 3 млн декалитров. В аналитическом центре при правительстве считают, что так на рынке сказалось повышение акциза и минимальной розничной цены на крепкие напитки. Маркетологи связывают такие показатели в первую очередь с уходом производителей в «серую», неконтролируемую законом зону рынка, сменой поколений, а также ростом акциза, вызвавшим повышение розничных цен на алкоголь.

По подсчетам аналитического центра, в 2010 году на ежемесячную зарплату можно было купить 117,7 литровых бутылок водки, в 2012-м — 122,2, а уже в 2013 году — 87,6.
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#спиртное #торговля

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