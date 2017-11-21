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сегодня, 13:59
Кремль назвал скандал со школьником «экзальтированной травлей»
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Свое мнение высказал Дмитрий Песков.
Экзальтированной травлей назвал ситуацию вокруг выступления в Бундестаге российского школьника из Нового Уренгоя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета». Выступавший в Бундестаге Николай Д. волновался и не имел в виду ничего плохого, считает Песков.
- Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным, — передает мнение Пескова РИА Новости. Он добавил, что согласен с мнением помощника президента Андрея Фурсенко. - Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества.
Напомним, старшеклассник из новоуренгойской гимназии в бундестаге заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Позднее мать подростка рассказала, что он написал речь на 7–8 минут, однако на выступление отвели не более двух минут. При этом мать школьника сообщила, что ему поступают угрозы и оскорбления. Высказывания ребенка породили массу недовольства среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания нацизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.
- Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным, — передает мнение Пескова РИА Новости. Он добавил, что согласен с мнением помощника президента Андрея Фурсенко. - Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества.
Напомним, старшеклассник из новоуренгойской гимназии в бундестаге заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Позднее мать подростка рассказала, что он написал речь на 7–8 минут, однако на выступление отвели не более двух минут. При этом мать школьника сообщила, что ему поступают угрозы и оскорбления. Высказывания ребенка породили массу недовольства среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания нацизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.
1 150
Юрий