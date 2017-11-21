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Кремль назвал скандал со школьником «экзальтированной травлей»

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#Песков #Новый Уренгой
Кремль назвал скандал со школьником «экзальтированной травлей»

Свое мнение высказал Дмитрий Песков.

Экзальтированной травлей назвал ситуацию вокруг выступления в Бундестаге российского школьника из Нового Уренгоя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета». Выступавший в Бундестаге Николай Д. волновался и не имел в виду ничего плохого, считает Песков.

- Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным, — передает мнение Пескова РИА Новости. Он добавил, что согласен с мнением помощника президента Андрея Фурсенко. - Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества.

Напомним, старшеклассник из новоуренгойской гимназии в бундестаге заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Позднее мать подростка рассказала, что он написал речь на 7–8 минут, однако на выступление отвели не более двух минут. При этом мать школьника сообщила, что ему поступают угрозы и оскорбления. Высказывания ребенка породили массу недовольства среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания нацизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.

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#Песков #Новый Уренгой

Комментарии (1)

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Юрий

57 минут назад
Компания "Газпром" является спонсором лицея в Новом Уренгое, ученик которого вчера выступил в немецком Бундестаге с "покаянной" речью. Не по этому ли Д.Песков встал на защиту этого маленького "АРТИСТА" ? Давайте подумаем какая связь существует между руководством "Газпрома" и руководством страны. Почему миллионы граждан России увидели злой умысел и пропаганду нацизма а у Д.Пескова зрение не такое как у граждан страны? Кого отматывает от этой щекотливой ситуации пресс-секретарь президента России? И зачем или поставим вопрос ребром - за что он это делает?
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