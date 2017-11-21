Общество

сегодня, 13:34

Правительство передаст Липецкой области машину «Скорой помощи»

11 688
#скорая помощь #Правительство #распоряжение
Правительство передаст Липецкой области машину «Скорой помощи»

Всего одну из 262.

Глава Правительства России подписал распоряжение о распределении автомобилей скорой медицинской помощи среди городов РФ. Документом распределена поставка 262 карет для медиков и пациентов.

Липецкая область в рамках распоряжения получит одну машину «Скорой помощи» - заднеприводный автомобиль в стандартном исполнении. Для сравнения, в Воронежскую область отправятся три кареты «Скорой», в Тамбовскую — пара. Максимальная поддержка ждет кемеровских медиков — 16 машин «Скорой помощи». Средства на покупку авто изъяли из Резервного фонда России, они составили 680,7 млн рублей. Машины «Скорой помощи» поступят в 59 субъектов Федерации, в соответствии с потребностями регионов и для нужд Федерального медико-биологического агентства.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Все авто поступят в моногорода регионов России.
11 688
#скорая помощь #Правительство #распоряжение

Комментарии (11)

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ПАША

4 минуты назад
И нахер мне такое правительство.
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****

8 минут назад
Врачи все со скорой сбежали,ездят только фельдшерские бригады и по телефону консультируются со старшим врачем смены какой-бы диагноз поставить? И зачем им машина ? скоро последние разбегуться
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СКОРО

54 минуты назад
спасибо правительству, при таком отношении к врачам и пациентам скоро самим придется на себя работать и самим себя лечить
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липчанин

55 минут назад
заднеприводный автомобиль в стандартном исполнении в переводе ТРУПОВОЗКА.
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123

сегодня, 14:29
Поистине КОРОЛЕВский подарок!!! Целая 1!машина! Ды уж не беспокоились бы так, нам бы и ДРЕЗИНЫ в наш Шанхай хватило!!!
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Ххх

сегодня, 14:11
УАЗик))?
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Да кто бы сомневался

сегодня, 14:08
Я давно это знаю,что все правительство и их царь-сплошные передасты.Просто админ почему-не поставил тире после слова правительство.1 авто на всю область... Да еще и заднеприводная. Точно-правительство самый главный передаст после пу.
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Наф наф

сегодня, 14:07
Кто передаст? Я передаст!
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321

сегодня, 14:06
Интересно а чем будет администрация благодарить столицу за такой подарок?
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Любопытный

сегодня, 13:58
И за что такой подарок?
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