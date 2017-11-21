Правительство передаст Липецкой области машину «Скорой помощи»

Всего одну из 262.

Глава Правительства России подписал распоряжение о распределении автомобилей скорой медицинской помощи среди городов РФ. Документом распределена поставка 262 карет для медиков и пациентов.



Липецкая область в рамках распоряжения получит одну машину «Скорой помощи» - заднеприводный автомобиль в стандартном исполнении. Для сравнения, в Воронежскую область отправятся три кареты «Скорой», в Тамбовскую — пара. Максимальная поддержка ждет кемеровских медиков — 16 машин «Скорой помощи». Средства на покупку авто изъяли из Резервного фонда России, они составили 680,7 млн рублей. Машины «Скорой помощи» поступят в 59 субъектов Федерации, в соответствии с потребностями регионов и для нужд Федерального медико-биологического агентства.



Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Все авто поступят в моногорода регионов России.