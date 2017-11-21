Липецкий суд запретил московские «Алконочи»

Проверяющие нашли интернет-магазин спиртного.

Добринский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенными к распространению на территории России сведений интернет-магазина о доставке спиртного с 21 до 9 часов. Теперь страница сайта о том, как купить и оплатить напитки с ресурса, попадут в «черный список» Рунета.



Как указано в решении суда, онлайн-магазин спиртного был обнаружен прокуратурой Добринского района во время мониторинга Сети. Людям в погонах попался интернет-магазин, рассчитаны на потенциальных покупателей из Москвы и Подмосковья. Ресурс с дословным названием «Алконочи» предлагал ночную продажу и доставку алкоголя. Цены на спиртное указываются не в рублях, а баллах. Впрочем, их курс на сайте 1:1. К слову, стоимость спиртного достаточно демократичная, без поправки на уровень жизни в Москве и чуть дальше МКАДа. Так, водка стоит от 590 до 3 500 баллов, максимальные затраты на «Хеннеси» составят до 6 000 баллов. Помимо доставки алкоголя ночью в Москве на страницах магазина предлагают задуматься об утре и купить минеральной воды или лимонад.



В Добринской прокуратуре посчитали, что «размещение на сайте информации о доставке спиртного по ночам побуждает неопределенный круг лиц к нарушению законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретение алкоголя дистанционным способом, ставит под угрозу жизнь и здоровье конечного потребителя данного продукта, поскольку проверить его качество и соответствие требованиям безопасности невозможно».



В связи с этим суд решил признать запрещенной информацию с сайта «Алконочи» и отправить уведомление на включение страницы с описанием правил доставки и оплаты спиртного в Реестр запрещенных.