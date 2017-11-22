Надоело! Когда закончится это кидалово?!

Уже сколько можно поднимать тему о том, что обычные люди, как все мы, послушали красивые сказки застройщиков и отдали с трудом заработанные деньги для покупки жилья. А теперь, вынуждены выплачивать ипотеку и платить за съемное жильё. Ютиться с детьми в непонятных, унизительных условиях.

Это уже просто через край! А свежие события просто стали последней каплей!

Надоело ждать помощи, поддержки и решения этих вопросов. Поэтому мы сами создали инициативную группу, которая начнёт защищать людей от обмана недобросовестных застройщиков и подобного кидалова!

Как мы будем находить и останавливать действия строителей, которые заведомо вводят нас в заблуждение?

В первую очередь, нужно знать на что смотреть, чтобы распознать обман:

-Ход строительства покажет на то, действительно ли укладывается объект в обещанные сроки. Количество и активность рабочих на стройке тоже указывают на темп строительства. – Посмотрите сколько квартир продано в доме, и на какой стадии находится стройка. Если продали много, а построили мало, значит деньги идут не в строительство, а куда-то не туда.

- Суды. Посмотрите из-за чего и в каком количестве люди, а также разные организации судятся с застройщиком. Если люди судятся о неустойке, значит уже были обманутые покупатели. В случае, где организации судятся по причине того, что застройщик не платит, это тоже тревожный звонок. Таких стоит остерегаться.

Это основные три показателя. Всего, чтобы выявить застройщика, с которым не стоит связываться, который может обмануть, существует порядка 18 факторов и критериев.

На данный момент в Липецке продаются 52 новостройки. Конечно, проверить каждую перед покупкой обычному человеку будет достаточно сложно. Риелторы, скорее всего, посоветуют ту, где им больше заплатит, а значит объективной информации не добыть.

Чтобы решить эту проблему, наша инициативная группа разработала сервис «Ареум» . На этом сервисе разместили все новостройки. Прежде чем разместить, их проверили. Если сейчас зайти на этот ресурс, вы увидите, что по всем объектам выложена следующая информация:

- Фото хода строительства

- Аэросъемка объектов

- Расположение новостроек на карте Липецка



- Полное описание того, из чего построен дом (вплоть до высоты потолков)

- Какой транспорт ходит к каждой новостройке

- Что есть возле каждого из этих домов

- Уставной капитал застройщика

- Цена за каждую квартиру и за квадратный метр

- Информация о том, прошла ли новостройка проверку.

Мы разработали такое решение потому, что сами столкнулись с обманом со стороны застройщиков. Нам надоело, что нас водят за нос и наживаются на нашем доверии. Уже нет сил терпеть, что мы отдаем последние деньги для того, чтобы застройщик купил себе очередное авто премиум класса или часы за миллион. Давайте приложим усилия чтобы это изменить, перестанем быть такими доверчивыми, начнем ответственно подходить к выбору не только своего жилья, но и тех, кому мы доверяем свои деньги. Сделайте первый шаг хотя бы с изучения на www.areum.ru

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