ГОСТ на жидкости для вейпов разработали в России

ВНИИ табака, махорки и табачных изделий разработал проект ГОСТа на жидкости, используемые в вейпах. Документ поступит на рассмотрение Росстандарта в декабре.

По данным газеты «Известия», согласно проекту, жидкость в электронных системах доставки никотина должна состоять из химически чистых пропиленгликоля, глицерина и никотина. На упаковке должна быть указана информация о точном содержании никотина на 1 мл. При этом количество глицерина и пропиленгликоля по проекту стандарта производитель может оставить в секрете. Также на упаковке должна быть представлена информация об изготовителе и предупреждение о том, что никотиносодержащую жидкость запрещено продавать несовершеннолетним.

Как уточняют эксперты ВНИИ, стандарт будет носить рекомендательный характер. Ожидается, что документ будет утвержден в первой половине 2018 года, а уже летом он вступит в силу.