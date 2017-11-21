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ГОСТ на жидкости для вейпов разработали в России

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#курение #ГОСТ

ВНИИ табака, махорки и табачных изделий разработал проект ГОСТа на жидкости, используемые в вейпах. Документ поступит на рассмотрение Росстандарта в декабре.

По данным газеты «Известия», согласно проекту, жидкость в электронных системах доставки никотина должна состоять из химически чистых пропиленгликоля, глицерина и никотина. На упаковке должна быть указана информация о точном содержании никотина на 1 мл. При этом количество глицерина и пропиленгликоля по проекту стандарта производитель может оставить в секрете. Также на упаковке должна быть представлена информация об изготовителе и предупреждение о том, что никотиносодержащую жидкость запрещено продавать несовершеннолетним.

Как уточняют эксперты ВНИИ, стандарт будет носить рекомендательный характер. Ожидается, что документ будет утвержден в первой половине 2018 года, а уже летом он вступит в силу.

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#курение #ГОСТ

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