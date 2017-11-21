Число аварий с пьяными водителями в России уменьшилось

Смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей также сократилась.

Количество аварий по вине нетрезвых водителей в России в 2017 году снизилось почти на 16%, свидетельствуют данные ГИБДД, с которыми ознакомилась газета «Известия».



Так, по данным Госавтоинспекции, за десять месяцев текущего года количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 15,9% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. В январе–сентябре было зафиксировано 12,7 тыс. таких аварий.

Смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей также сократилась — на 23,7%. За десять месяцев сотрудники ГИБДД зафиксировали 3,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

Отмечается, что наибольшее количество «пьяных» аварий происходит в Московской области, а также в Краснодарском и Красноярском крае. По мнению экспертов, основной причиной улучшения статистики стало ужесточение ответственности за пьяную езду. В Госавтоинспекции отмечают эффективность рейдов и активность граждан, которые жалуются на нетрезвых автомобилистов.