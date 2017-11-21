Происшествия

7 минут назад

В Липецкой области волков нет

37
#волки

Но они заходят «в гости» из Тамбовской и Воронежской области

Накануне ряд СМИ со ссылкой на экологов сообщило, что в России аномально возросла популяция волков. Их численность перевалила за 50 тысяч. Ученые считают, что это случилось из-за какого сбоя в экосистеме. Урон, который волки наносят сельскому хозяйству, по данным экспертов – порядка 10 млрд рублей.

Как сообщили GOROD48 в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, в нашем регионе возрастания популяции волков не отмечено. Более того, в Липецкой области «своих» волков нет вообще. Но ежегодно волки наведываются в гости из Воронежской и Тамбовской областей. В этом году такой «гость» побывал лишь однажды, но его визит был кровавым, волк загрыз собаку в селе Ратчино Добровского района.

Но, более точно об обстановке можно будет судить как только выпадет снег. Охотоведы региона по следам определят, увеличиваются ли визиты волков в нашу область, или нет.

 

37
#волки

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