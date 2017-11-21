Расследование ЧП на липецком заводе завершено

Рабочие получили травмы из-за износа коммуникаций.

Комиссия территориального отделения Ростехнадзора завершила расследование аварии и связанного с ней несчастного случая, произошедшего 11 октября в ООО «Липецкий силикатный завод». Из-за разрыва трубопровода пара начальник энергомеханического цеха и слесарь по обслуживанию тепловых пунктов попали под воздействие пароводяной смеси и получили ожоги.



Согласно выводам комиссии по расследованию, причиной несчастного случая стало разрушение паропровода, вызванного коррозией металла, указывают в Ростехнадзоре. В числе причин также указан недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководителей и специалистов ООО «Липецкий силикатный завод».



Комиссией разработаны мероприятия, направленные на исключение повторения подобных случаев. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении двух должностных лиц ООО «Липецкий силикатный завод» по ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.