Общество

9 минут назад

Расследование ЧП на липецком заводе завершено

121
#ЧП #завод
Расследование ЧП на липецком заводе завершено

Рабочие получили травмы из-за износа коммуникаций.

Комиссия территориального отделения Ростехнадзора завершила расследование аварии и связанного с ней несчастного случая, произошедшего 11 октября в ООО «Липецкий силикатный завод». Из-за разрыва трубопровода пара начальник энергомеханического цеха и слесарь по обслуживанию тепловых пунктов попали под воздействие пароводяной смеси и получили ожоги.

Согласно выводам комиссии по расследованию, причиной несчастного случая стало разрушение паропровода, вызванного коррозией металла, указывают в Ростехнадзоре. В числе причин также указан недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководителей и специалистов ООО «Липецкий силикатный завод».

Комиссией разработаны мероприятия, направленные на исключение повторения подобных случаев. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении двух должностных лиц ООО «Липецкий силикатный завод» по ст. 9.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
121
#ЧП #завод

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецким насекомым посвятили книгу сказок
#книга #насекомые #экология
Липецким насекомым посвятили книгу сказок

21 минуту назад

Общество
Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества
#мошенничество
2
Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

22 минуты назад

Общество
В Липецкой области пройдет крестный ход от «престола» до «престола»
#крестный ход
3
В Липецкой области пройдет крестный ход от «престола» до «престола»

29 минут назад

Общество
В Липецке состоится смотр казаков
#казаки
7
В Липецке состоится смотр казаков

33 минуты назад

Общество
Липчанам хотят запретить парковаться под окнами
#парковка #автомобили #запрет
23
Липчанам хотят запретить парковаться под окнами

сегодня, 09:50

Общество
В Липецке ищут «Голос поколения»
#социальная реклама
1
В Липецке ищут «Голос поколения»

сегодня, 09:41

Общество