Общество

22 минуты назад

Липецким насекомым посвятили книгу сказок

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#книга #насекомые #экология
Липецким насекомым посвятили книгу сказок

Издание рассчитано на воспитание детей бережному отношению к природе.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области издана книга-путеводитель по окружающей среде «Сказки о насекомых из Красной книги Липецкой области» по авторским материалам Тамары Алексеевой. Как сообщает управление экологии, книга издана за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».

На страницах книги сказок живут крылатые существа необыкновенной красоты и грации, мудрые и сдержанные жуки и кузнечики и даже серая жаба. "Но самое интересное открытие ждет вас впереди: оказывается, этот сказочный мир совсем не фантазия автора, а реально окружающая нас действительность. Оглянитесь, посмотрите по сторонам, поднимите глаза в небо, опустите взгляд не ветви деревьев, на цветочные лепестки, на зеленые стебли растений, на землю. Насекомые везде! Их размер – не больше нескольких сантиметров и эти крошки могут быть в большой опасности", описывают содержание издатели.

В Красной книге Липецкой области уже 78 видов насекомых. За этой цифрой – не только редкие охраняемые виды, но и виды, стремительно сокращающиеся в численности, находящиеся под угрозой скорого исчезновения и уже полностью исчезнувшие. В целях экологического просвещения и воспитания тираж издания распространен среди детских и юношеских библиотек, детских садов Липецкой области, природоохранных структур и общественных организаций региона.
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#книга #насекомые #экология

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