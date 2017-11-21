В Липецкой области пройдет крестный ход от «престола» до «престола»

Православные отмечают сегодня праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В честь праздника, одного из самых почитаемых у православных, сегодня из Липецка, от храма Архистратига Михаила в поселке ЛТЗ, до одноименной церкви в селе Фащевка Грязинского района, отправится крестный ход. В поселке ЛТЗ, в Фащевке, и в других местах, где храмы освящены в честь Архистратига Михаила, сегодня, так называемый - престольный праздник.

Таким образом, православные отметят праздник, называемый в народе Михайлов День. В пути они проведут несколько часов, и к вечернему богослужению планируют прибыть в фащевскую михайло-архангельскую церковь, преодолев порядка 13 километров пешком, с хоругвями и иконами.

Архангел Михаил - ангел, упоминаемый в ряде библейских книг. Святой Архангел Михаил — главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых Архангелов в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам. В православии его называют Архистратигом, что означает глава святого воинства Ангелов и Архангелов. В Ветхом Завете имена ангелов не фигурируют, однако имя ангела Михаила упомянуто несколько раз в конце Книги пророка Даниила. Почитается архангел Михаил и в исламе. В Коране архангел именуется Микаилом. Микаил — один из четырёх ангелов высшей категории (Макрибун) в исламе.

У православных считается, что архангел Михаил сторожит ворота рая.