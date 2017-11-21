В Липецке состоится смотр казаков

А также тематическая ярмарка.

В Липецке 25 ноября на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино пройдет показательный смотр казачьих организаций Липецкой области «Казачья Ассамблея». Об этом сообщает соорганизатор мероприятия - региональное управление внутренней политики Липецкой области.



Мероприятие откроется в 11 часов показательным смотром казачьих организаций Липецкой области с молебном и приветственными словами. В течение дня работать выставка-продажа сельхозпродукции и изделий ремесел казачьих подворий. Гостям мероприятия покажут владение казаками различными видами оружия, джигитовку, для казачков-мальчишек проведут обряд посажения на коня. Также в этот день состоится большой казачий концерт, в котором примут участие ансамбль «Казаки России», липецкий ансамбль народной песни «Зень» и самодеятельные творческие коллективы.



Кроме того, липчан и жителей области приглашают посетить Казачью ярмарку, которая разобьет свои торговые ряды 24 - 26 ноября на площади перед центром культуры, народного творчества и кино.