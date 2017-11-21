Общество

33 минуты назад

В Липецке состоится смотр казаков

7 144
#казаки
В Липецке состоится смотр казаков

А также тематическая ярмарка.

В Липецке 25 ноября на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино пройдет показательный смотр казачьих организаций Липецкой области «Казачья Ассамблея». Об этом сообщает соорганизатор мероприятия - региональное управление внутренней политики Липецкой области.

Мероприятие откроется в 11 часов показательным смотром казачьих организаций Липецкой области с молебном и приветственными словами.  В течение дня работать выставка-продажа сельхозпродукции и изделий ремесел казачьих подворий. Гостям мероприятия покажут владение казаками различными видами оружия, джигитовку, для казачков-мальчишек проведут обряд посажения на коня. Также в этот день состоится большой казачий концерт, в котором примут участие ансамбль «Казаки России», липецкий ансамбль народной песни «Зень» и самодеятельные творческие коллективы.

Кроме того, липчан и жителей области приглашают посетить Казачью ярмарку, которая разобьет свои торговые ряды 24 - 26 ноября на площади перед центром культуры, народного творчества и кино.
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#казаки

Комментарии (7)

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23 секунды назад
Бездельники.
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Екатерина Иншакова

15 минут назад
УВИЖУ ХОТЬ ОДНОГО ПРИДУРКА СРЕДИ НИХ С ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ - ВЫЗОВУ ПОЛИЦИЮ. ОБЕЩАЮ.
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Светлана

22 минуты назад
Смотр... но не казаков, а великовозрастных дурней, любителей ролевых игр с переодеванием. Этот ряженый на фото в каких сражениях Георгиевский Крест получил?
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Иван

26 минут назад
Здоровые мужики, а достойного занятия себе не найдут.
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и по традиции 2

27 минут назад
стикер «Ельцин-3,14дарас», Октябрятская звезда, «Героиня мать труда», группа крови, и Ай-Пи, и пацифик на цепи. Поскользнулся вдруг казак... И медальками — херак! И теперь медальки все раскатились по шоссе. Ребятишки! Дяди, тёти! Если где-нибудь найдете: Орден Славы, Орден Мира, пуговку с гербом Алжира, фенечку, консервный нож, малахитовую брошь, Красный крест, Петровский крест «Город Прага», «Город Брест», «Полковая медсестра», «Детство — чудная пора», «Эсперанто», «ЦСКА», личный номер лесника, запонки к военной форме, «Лучший токарь», «Выхлоп в норме», * за пять минут», Молодежный клуб «Сохнуд», «КГБ», «Почетный донор», «Частный фонд Елены Боннер», «Фестиваль чеченской моды», номерок фидошной ноды — хоть медалькой, хоть значком поделитесь с казачком!
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Лучше

27 минут назад
Бы цырк приехал вместо этих клоунов ряженых.
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и по традиции

28 минут назад
Шел казак куда-то вдаль. На груди была медаль: «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу», «За научные труды», «За охрану всей среды», две медали космонавта, орден игрока Варкрафта, символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО», Клуб беременных «Журавлик», Гардероб ДК «Гидравлик», «Альтависта точка ком», «Общество больных грибком», Капитан игры «Зарница», «Гомельская психбольница», табакерка, и огниво, восемь крышечек от пива, «Фестиваль цыганской пляски» «Крановщик, работай в каске!» «Берегись велосипеда», «Тридцать восемь лет Победы» Орден РСФСР, тайный орден «Тамплиер», вкладыш жвачки «Лёлик-Болик», «Анонимный алкоголик», «Клуб ценителей вина», Символ панков из говна, «SUSE-Linux», «Бизнес-тим», «Тында — город-побратим» «Самый опытный водитель» «Лучший хряк-производитель», знак «Почетный водолаз»,
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