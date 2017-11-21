В Липецке ищут «Голос поколения»

Молодежь приглашают на конкурс.

В Липецкой области стартовал региональный конкурс антинаркотической социальной рекламы «Голос поколения». Мероприятие проводят региональное УМВД, Дворец молодежи и областной Совет лидеров.



Участниками конкурса «Голос поколения» могут стать ученики 8-11 классов, а также студенты. Им предлагается создать авторскую социальную рекламу в формате аудиоролика, видеосюжета или плаката, буклета и листовки. Работы должны формировать негативное отношение к употреблению и распространению запрещенных к свободному обороту психотропных веществ.



Прием работ завершится к 25 декабря. Назвать авторов лучших работ планируют 1 марта. Встреча жюри и участников будет приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Работы победителей и призеров уйдут по назначению: станут городской социальной рекламой.