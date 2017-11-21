Ночью в Липецке ожидаются сильные осадки



Ночью 20-21 ноября ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега.

Управление ГО и ЧС администрации города призывает граждан не оставлять автомобили под линиями электропередач и не стоять под ними. Автолюбителям рекомендовано выбирать скоростной режим соответственно условиям вождения и быть внимательнее при движении.