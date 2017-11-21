Погода в Липецке

сегодня, 09:03

Ночью в Липецке ожидаются сильные осадки

5 1775
#штормовое предупреждение
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Ночью в Липецке ожидаются сильные осадки


Ночью 20-21 ноября ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега.

Управление ГО и ЧС администрации города призывает граждан не оставлять автомобили под линиями электропередач и не стоять под ними. Автолюбителям рекомендовано выбирать скоростной режим соответственно условиям вождения и быть внимательнее при движении.
5 1775
#штормовое предупреждение
1

Комментарии (5)

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Липецкий гидромецентр

31 минуту назад
Серьёзная организация , даже круче ГОРОДА 48.
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Брехня

39 минут назад
Брешут сцуки.
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Менеджер

сегодня, 10:01
Ночь 20-21 ноября прошла уже..
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Дед Пахом

сегодня, 09:59
Иде они? Ня вижу!
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нету осадков

сегодня, 09:25
*
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