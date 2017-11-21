Погода в Липецке
сегодня, 09:03
Ночью в Липецке ожидаются сильные осадки
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Ночью 20-21 ноября ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега.
Управление ГО и ЧС администрации города призывает граждан не оставлять автомобили под линиями электропередач и не стоять под ними. Автолюбителям рекомендовано выбирать скоростной режим соответственно условиям вождения и быть внимательнее при движении.
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Липецкий гидромецентр
Брехня
Менеджер
Дед Пахом
нету осадков