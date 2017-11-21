Происшествия

сегодня, 08:57

На улице Звездной ограбили магазин

7 1650
#грабеж
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На улице Звездной ограбили магазин

Полицейские задержали дух рецидивистов.

20 ноября в Липецке на улице Звездной ограбили продуктовый магазин: двое мужчин отняли у продавца 5000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие липчане, 25 и 34 лет.

Установлено, что задержанные неоднократно судимы: 34-летний – за совершение краж и грабежей, а 25-летний – за совершение грабежей, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г.Липецку.

7 1650
#грабеж
1

Комментарии (7)

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Маруся

49 минут назад
лучше бы они тело задержали! Че с духа то возьмешь??????????
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закон и порядок

сегодня, 09:58
еще тот ассоциальный район,алкашня и упыри на каждом шагу.
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Саид

сегодня, 09:39
Эдик, нексия уибанская))
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Саид

сегодня, 09:37
Эдик, новый салярис красавец,деу она же * !))
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Эдик

сегодня, 09:34
Брат, бери нексию!
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Клава

сегодня, 09:33
Полицейские задержали дух рецидивистов. Класс!!! Охотники за привидениями.
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Саид

сегодня, 09:33
Хочу купить бюджетный автомобиль,новый солярис в максималке,дадут ли мне на него кредит с зарплатой 10000 р.?
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