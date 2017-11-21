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На улице Звездной ограбили магазин
Полицейские задержали дух рецидивистов.
20 ноября в Липецке на улице Звездной ограбили продуктовый магазин: двое мужчин отняли у продавца 5000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие липчане, 25 и 34 лет.Установлено, что задержанные неоднократно судимы: 34-летний – за совершение краж и грабежей, а 25-летний – за совершение грабежей, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г.Липецку.
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