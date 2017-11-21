На улице Звездной ограбили магазин

Полицейские задержали дух рецидивистов.

20 ноября в Липецке на улице Звездной ограбили продуктовый магазин: двое мужчин отняли у продавца 5000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие липчане, 25 и 34 лет.

Установлено, что задержанные неоднократно судимы: 34-летний – за совершение краж и грабежей, а 25-летний – за совершение грабежей, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г.Липецку.