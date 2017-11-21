Общество
вчера, 22:37
Скандальный номер шоу с участием липчанина Тимура Иоселиани переснимут
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Номер будет переснять по более сложным правилам
Компания "Красный квадрат" переснимет номер телешоу "Я могу" с участием Тимура Иоселиани, заявил в интервью ТАСС генеральный директор компании Илья Кривицкий.
Как уже сообщалось в СМИ, в выпуске от 22 октября Иоселиани пообещал продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех зрителей студии, а затем из 200 фотографий найти 10 снимков людей, присутствующих в зале. Седьмой в этом списке была Ольга Ковалева, ее фотографию вывели на экран. Иоселиани узнал шесть человек, но когда очередь дошла до Ковалевой, вместо нее поднялась якобы другая девушка, подтвердив тем самым, что является женщиной со снимка. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей.
"В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу "Я могу" его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти", - приводит пресс-служба "Красного квадрата" слова Кривицкого.
"Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции", - проинформировал Кривицкий.
Как уже сообщалось в СМИ, в выпуске от 22 октября Иоселиани пообещал продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех зрителей студии, а затем из 200 фотографий найти 10 снимков людей, присутствующих в зале. Седьмой в этом списке была Ольга Ковалева, ее фотографию вывели на экран. Иоселиани узнал шесть человек, но когда очередь дошла до Ковалевой, вместо нее поднялась якобы другая девушка, подтвердив тем самым, что является женщиной со снимка. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей.
"В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу "Я могу" его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти", - приводит пресс-служба "Красного квадрата" слова Кривицкого.
"Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции", - проинформировал Кривицкий.
10 929
Юлия Иванова
Липчанин
злой обыватель
гостья
Дмитрий
ххх5
да уж
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Б-48
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