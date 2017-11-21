Общество

вчера, 22:37

Скандальный номер шоу с участием липчанина Тимура Иоселиани переснимут

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#шоу #Якубович #Первый канал
Скандальный номер шоу с участием липчанина Тимура Иоселиани переснимут

Номер будет переснять по более сложным правилам

Компания "Красный квадрат" переснимет номер телешоу "Я могу" с участием Тимура Иоселиани, заявил в интервью  ТАСС генеральный директор компании Илья Кривицкий.

Как уже сообщалось в СМИ, в выпуске от 22 октября Иоселиани пообещал продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех зрителей студии, а затем из 200 фотографий найти 10 снимков людей, присутствующих в зале. Седьмой в этом списке была Ольга Ковалева, ее фотографию вывели на экран. Иоселиани узнал шесть человек, но когда очередь дошла до Ковалевой, вместо нее поднялась якобы другая девушка, подтвердив тем самым, что является женщиной со снимка. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей.

"В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу "Я могу" его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти", - приводит пресс-служба "Красного квадрата" слова Кривицкого.

"Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции", - проинформировал Кривицкий.

10 929
#шоу #Якубович #Первый канал

Комментарии (10)

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Юлия Иванова

сегодня, 02:21
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Липчанин

сегодня, 02:19
Не знаю конечно как он, но вот брат его родной золотой человек!
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злой обыватель

вчера, 23:55
А чего переснимать то? Уже обосрались. Программу в утиль, Якубовича-Зольдермана давно на пенсию пора. Пусть на Мертвом море жопу лучше греет. Мозгопудр он уже некудышный давно.
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гостья

вчера, 23:51
вот до чего довела липецкая безработица - люди без стыда занимаются лохотроном, за 50 тыс. - показать на всю страну откровенное разводилово...ибо в самом городе такие деньги за месяц далеко не везде заработаешь, а тут попудрил мозги, с Ленё обнялся и 50 косарей, ахахахахаах
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Дмитрий

вчера, 23:47
Это шоу ради пиара бизнеса!
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ххх5

вчера, 23:42
Шоу для дураков,без лоха и жизнь плоха!Кто в них верит,бабки пенсионерки?
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да уж

вчера, 23:40
и снова в книгу и 50 тыщ
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нет слов

вчера, 23:15
хронический троечник...какая память? под столом валяюсь, ну пропиарился...
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Б-48

вчера, 22:52
А нафиг?...
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А-48

вчера, 22:45
А смысл?...
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