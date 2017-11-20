Общество

сегодня, 20:25

В Липецке изъяли 600 яиц

8 769
#торговля
В Липецке изъяли 600 яиц

И два центнера овощей и фруктов.

19 ноября специалистами Управления потребрынка была продолжена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлено 9 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области. Нелегальных торговцев обнаружили на площади Мира, на улице 15-й микрорайон, улицах Ударников, Депутатская, Вермишева, Юношеская, проспект Побелы. Материалы будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Кроме того, товар, который реализовывался в вышеуказанных торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение. На склад отправилось более 200 килограммов овощей и фруктов и 600 штук яиц куриных.
8 769
#торговля

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

9 минут назад
Так власть и борется с конкурентами))А то у уже не знает с кем бороться),да где этой власти ещё карманы набить пока у руля.А как "Пятёрочка" гнильём и прсрочкой народ травит,так власти на это срать,простите за мой "французский"...А здесь "незаконка"...Аяяй!!! Как же господам властьимущим денег то нагрести? Липецкий зоопарк не дали вывезти(денежки не отмыли),теперь вот задумка Проспект Победы облагородить,да яйца отнять у торгашей..Удачи! Может наконец то до Путина дойдут настоящие дела нахих "правителей".
ответить

Имя

11 минут назад
Вот.А яйца к пасхе припасли.Теперь ОПК и вся остальная братия на халяву коконюшки будет красить
ответить

Всё верно Наталья сказала

19 минут назад
харя тонише, Так и говорится про торговлю в ГОРОДЕ, а не в СЕЛЕ !
ответить

харя тонише

53 минуты назад
Наталья, вы неправы,у моей тёщи 50 кур,летом почти по две штуки несут,вот и считайте,но тёщу мою нетрожьте,она в городе не продаёт,в селе всё на ура хватают
ответить

Наталья

сегодня, 21:09
600 яиц это от бабушкиных кур?)) не смешите, там сплошные перекупщики и все это знают. Гнать их надо оттуда, хотят торговать пусть идут в положенные места и платят налог.
ответить

Яша

сегодня, 20:55
Жулики и воры борются с бабушками. У сильного всегда бессильный виноват.....
ответить

зинаида

сегодня, 20:44
классня яишенка получиться,класснаааааяяяяя!!!
ответить

Алкаш

сегодня, 20:30
Очень интересно…
ответить

Еще в рубрике

Кафе оштрафовали на 200 тысяч рублей за подделку
#алкоголь #спиртное
1
Кафе оштрафовали на 200 тысяч рублей за подделку

сегодня, 20:12

Общество
Ночью в Липецкой области сильный снег с дождем
#Штормовое предупреждение
4
Ночью в Липецкой области сильный снег с дождем

сегодня, 18:25

Общество
Под суд во Владимире пойдет еще один высокопоставленный липчанин-полицейский
#суд #полицейский #злоупотребление
35
Под суд во Владимире пойдет еще один высокопоставленный липчанин-полицейский

сегодня, 17:01

Общество
Транспортной картой оплачивают проезд более 60% пассажиров
#транспорт #проезд #транспортная карта
8
Транспортной картой оплачивают проезд более 60% пассажиров

сегодня, 16:58

Общество
Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия
#Благоустройство
26
Алексей Востриков назначен директором муниципального предприятия

сегодня, 16:09

Общество
В мэрии провели работу над ошибками
28
В мэрии провели работу над ошибками

сегодня, 15:44

Общество