В Липецке изъяли 600 яиц

И два центнера овощей и фруктов.

19 ноября специалистами Управления потребрынка была продолжена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлено 9 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области. Нелегальных торговцев обнаружили на площади Мира, на улице 15-й микрорайон, улицах Ударников, Депутатская, Вермишева, Юношеская, проспект Побелы. Материалы будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Кроме того, товар, который реализовывался в вышеуказанных торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение. На склад отправилось более 200 килограммов овощей и фруктов и 600 штук яиц куриных.