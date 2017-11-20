Кафе оштрафовали на 200 тысяч рублей за подделку

Алкоголь будет уничтожен.

Как сообщает отдел лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в одном из кафе села Капитанщино был установлен факт оборота алкогольной продукции (водка «Фиш») предположительно с признаками подделки ФСМ, а именно, ФСМ имеют визуально определяемые признаки подделки.



По указанному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. В рамках проведенного административного расследования алкогольная продукция была изъята, вынесено определение о назначении экспертизы подлинности ФСМ, нанесенных на алкогольную продукцию, производство которой поручено АО «Гознак».



АО «Гознак» представлено заключение эксперта, согласно которому представленные на исследование ФСМ, нанесенные на алкогольную продукцию – являются поддельными. Факт оборота алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, в судебном заседании не оспаривался.



Представители кафе сослались на невозможность самостоятельного определения визуально подлинности ФСМ, а также на получение продукции легально, от нового поставщика и со всеми документами. В силу действующего законодательства за правильность нанесения и, самое главное, за подлинность ФСМ несут ответственность собственники алкогольной продукции, осуществляющие ее оптовый оборот или розничную продажу. Доказательства принятия кафе всех зависящих мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в материалы дела Общество не представило.



Сегодня Советским районным судом Липецка общество с ограниченной ответственностью было признано виновным в совершении правонарушения по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ с назначением штрафа в 200 тысяч рублей, а алкоголь будет уничтожен.