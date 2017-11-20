Общество

сегодня, 18:25

Ночью в Липецкой области сильный снег с дождем

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#Штормовое предупреждение
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Ночью в Липецкой области сильный снег с дождем

МЧС распространило экстренное сообщение и дает ряд советов как вести себя при непогоде

Ночью 20-21 ноября ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасного передвижения по улицам города в условиях непогоды. При налипании мокрого снега: Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач. При осадках в виде дождя и мокрого снега: При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 01. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефону 01, с мобильного телефона – 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
4 2061
#Штормовое предупреждение
1

Комментарии (4)

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Артемон

58 минут назад
Жители обращают внимание, на необходимость своевременной чистки проезжей части!
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

сегодня, 20:32
а. противогаз. одевать?
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Снег хочууууууууу!

сегодня, 19:15
лучше без дождя снегопады и метели)
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LAcron

сегодня, 19:13
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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