Ночью в Липецкой области сильный снег с дождем

МЧС распространило экстренное сообщение и дает ряд советов как вести себя при непогоде

Ночью 20-21 ноября ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасного передвижения по улицам города в условиях непогоды. При налипании мокрого снега: Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач. При осадках в виде дождя и мокрого снега: При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 01. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефону 01, с мобильного телефона – 101, 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.