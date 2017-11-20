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«Егорьевского стрелка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Год назад мужчина расстрелял пятерых байкеров под Егорьевском
Мособлсуд приговорил жителя Егорьевска Илью Асеева к пожизненному заключению за убийство пятерых членов байкерского клуба "Дикие сердцем" в мае 2016 года, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также ему придется выплатить по три миллиона родственникам его жертв. Также суд взыскал с Асеева компенсацию материального вреда в пользу потерпевших в размере 679 тыс. рублей.
Сам осужденный ранее утверждал, что случайно совершил преступление, но присяжные ему не поверили. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.
По данным следствия, в ночь на 8 мая 2016 года Илья Асеев вступил в конфликт с мотоциклистами, которые приехали на отдых в Егорьевский район Московской области на празднование Дня Победы, которое ежегодно проводится на площадке возле деревни Челохово. С молодыми людьми прибыли две девушки, все они остались на ночь на площадке охранять привезенную звуковую аппаратуру. Около 20:00 туда же прибыл Асеев с приятелем, который был знаком с байкерами. По словам выживших, компания выпивала, и около полуночи произошел конфликт между подсудимым и байкерами.
После этого Асеев заехал домой за ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь в упор. Пятеро байкеров скончались на месте от ранений. Следователи раскрыли преступление по горячим следам, Асеев был задержан в тот же день и дал признательные показания. По его словам, байкеры якобы спровоцировали его оскорблениями. Он заявил, что хотел напугать их, но случайно выстрелил в одного, а остальных расстрелял как свидетелей.
Также ему придется выплатить по три миллиона родственникам его жертв. Также суд взыскал с Асеева компенсацию материального вреда в пользу потерпевших в размере 679 тыс. рублей.
Сам осужденный ранее утверждал, что случайно совершил преступление, но присяжные ему не поверили. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.
По данным следствия, в ночь на 8 мая 2016 года Илья Асеев вступил в конфликт с мотоциклистами, которые приехали на отдых в Егорьевский район Московской области на празднование Дня Победы, которое ежегодно проводится на площадке возле деревни Челохово. С молодыми людьми прибыли две девушки, все они остались на ночь на площадке охранять привезенную звуковую аппаратуру. Около 20:00 туда же прибыл Асеев с приятелем, который был знаком с байкерами. По словам выживших, компания выпивала, и около полуночи произошел конфликт между подсудимым и байкерами.
После этого Асеев заехал домой за ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь в упор. Пятеро байкеров скончались на месте от ранений. Следователи раскрыли преступление по горячим следам, Асеев был задержан в тот же день и дал признательные показания. По его словам, байкеры якобы спровоцировали его оскорблениями. Он заявил, что хотел напугать их, но случайно выстрелил в одного, а остальных расстрелял как свидетелей.