В России

сегодня, 17:03

«Егорьевского стрелка» приговорили к пожизненному лишению свободы‍

251
«Егорьевского стрелка» приговорили к пожизненному лишению свободы‍

Год назад мужчина расстрелял пятерых байкеров под Егорьевском

Мособлсуд приговорил жителя Егорьевска Илью Асеева к пожизненному заключению за убийство пятерых членов байкерского клуба "Дикие сердцем" в мае 2016 года, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также ему придется выплатить по три миллиона родственникам его жертв. Также суд взыскал с Асеева компенсацию материального вреда в пользу потерпевших в размере 679 тыс. рублей.

Сам осужденный ранее утверждал, что случайно совершил преступление, но присяжные ему не поверили. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

По данным следствия, в ночь на 8 мая 2016 года Илья Асеев вступил в конфликт с мотоциклистами, которые приехали на отдых в Егорьевский район Московской области на празднование Дня Победы, которое ежегодно проводится на площадке возле деревни Челохово. С молодыми людьми прибыли две девушки, все они остались на ночь на площадке охранять привезенную звуковую аппаратуру. Около 20:00 туда же прибыл Асеев с приятелем, который был знаком с байкерами. По словам выживших, компания выпивала, и около полуночи произошел конфликт между подсудимым и байкерами.

После этого Асеев заехал домой за ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь в упор. Пятеро байкеров скончались на месте от ранений. Следователи раскрыли преступление по горячим следам, Асеев был задержан в тот же день и дал признательные показания. По его словам, байкеры якобы спровоцировали его оскорблениями. Он заявил, что хотел напугать их, но случайно выстрелил в одного, а остальных расстрелял как свидетелей.
251

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Красноярске ищут подростков-живодеров
В Красноярске ищут подростков-живодеров

сегодня, 17:13

В России
Доклад школьника стал причиной громкого скандала
#скандал #доклад #фашизм
1
Доклад школьника стал причиной громкого скандала

сегодня, 13:06

В России
Сестра и мать полковника Захарченко покинули Россию
#Дмитрий Захарченко #Александр Куренной
3
Сестра и мать полковника Захарченко покинули Россию

сегодня, 12:58

В России
Добрынин заявил о завершении карьеры
#Вячеслав Добрынин #музыка
Добрынин заявил о завершении карьеры

сегодня, 12:52

В России
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%

сегодня, 07:59

В России
Зарплаты у российских ученых растут быстрее, чем у банкиров
Зарплаты у российских ученых растут быстрее, чем у банкиров

сегодня, 07:58

В России