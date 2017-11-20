Под суд во Владимире пойдет еще один высокопоставленный липчанин-полицейский

Следом за бывшим начальником УВД Владимирской области Сергеем Губаревым под суд пойдет и его зам, тоже выходец из липецкого областного УВД.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального управления МВД России полковника полиции Олега Лосева.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период с марта 2013 по май 2015 года на должностях начальника тыла, а затем заместителя начальника УМВД по Владимирской области, создавая себе авторитет успешного руководителя, преследуя карьерные цели, но при этом желая извлечь выгоду имущественного характера и избежать собственных имущественных затрат, Лосев совершал противоправные действия.

Злоупотребляя предоставленными полномочиями, очевидно осознавая зависимость от себя подчиненных, обвиняемый систематически требовал пополнять служебный холодильник продуктами питания и алкоголем. «Поставленная задача» решалась за счет фиктивного выделения материальной помощи работникам УМВД.

В рамках противоправного умысла обвиняемый также дал указание приобрести на Кольчугинском предприятии серебряный подсвечник «Борокко», часть оплаты за который была осуществлена за счет фиктивно выписанной подчиненному полицейскому материальной помощи.

По требованию заместителя начальника УМВД подчиненные также передали ему более 370 тысяч рублей, выписанных под видом материальной помощи, которые обвиняемый присвоил и израсходовал по своему усмотрению.

Кроме того, в течение всего периода работы, обвиняемый систематически выезжал к семье на территорию Липецкой области, а также в иные места по неслужебным целям, используя государственный бензин в общем количестве около тысячи литров.

По доказанным следствием эпизодам в результате противоправного служебного поведения заместителя начальника УМВД по Владимирской области интересам государства причинен ущерб на общую сумму более одного миллиона рублей.

Лосеву также предъявлено обвинение в незаконном сборе и хранении телефонных переговоров, совершенных с использованием служебного положения и нарушением неприкосновенности частной жизни нескольких сотрудников полиции.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, допрошено более 60 свидетелей, признаны потерпевшими 20 сотрудников УМВД, проведен комплекс различных судебно-криминалистических экспертиз.

По ходатайству следствия судом с 21 апреля 2017 года Лосев отстранен от занимаемой должности.

В связи с нарушением Лосевым меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по ходатайству следствия 1 сентября 2017 года судом он заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

Напомним, чуть более года назад во Владимире был осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения) начальник УМВД России по Владимирской области Сергей Губарев, ранее возглавлявший криминальную полицию Липецка.

Несколько лет назад из Липецка во Владимирскую область перебралась целая когорта некогда высокопоставленных липчан - полицейские, прокуроры и чиновники от ЖКХ. Некоторые покинули пределы Владимирской области с большим скандалом, опозорив Липецк и липчан. И, похоже, это еще не конец.

Фото: vladtv.ru