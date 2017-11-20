Транспортной картой оплачивают проезд более 60% пассажиров

В выходной день 62% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты.

На минувшей неделе специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками департамента транспорта администрации города Липецка проведено информационно-аналитическое наблюдение за правильностью применения установленных тарифов в общественном транспорте города Липецка при наличном расчете и безналичном расчете с использованием транспортных карт.



Были обследованы 3 городских маршрута (351, 325, 1-трамвай) в разные временные промежутки (утро, день, вечер) и в результате наблюдения установлено, что жители областного центра по-прежнему недостаточно активно используют электронные транспортные карты при оплате проезда. Так, в результате обследования выявлено, что в будний день (15 ноября) только 69% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты; в выходной день (18 ноября) только 62% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты.



При этом проезд по транспортной карте обойдется пассажиру на 30% дешевле, чем за наличный расчет.