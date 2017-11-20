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Транспортной картой оплачивают проезд более 60% пассажиров

8 751
#транспорт #проезд #транспортная карта
Транспортной картой оплачивают проезд более 60% пассажиров

В выходной день 62% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты.

На минувшей неделе специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками департамента транспорта администрации города Липецка проведено информационно-аналитическое наблюдение за правильностью применения установленных тарифов в общественном транспорте города Липецка при наличном расчете и безналичном расчете с использованием транспортных карт.

Были обследованы 3 городских маршрута (351, 325, 1-трамвай) в разные временные промежутки (утро, день, вечер) и в результате наблюдения установлено, что жители областного центра по-прежнему недостаточно активно используют электронные транспортные карты при оплате проезда. Так, в результате обследования выявлено, что в будний день (15 ноября) только 69% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты; в выходной день (18 ноября) только 62% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты.

При этом проезд по транспортной карте обойдется пассажиру на 30% дешевле, чем за наличный расчет.  
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#транспорт #проезд #транспортная карта

Комментарии (8)

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Лось

23 минуты назад
мне на машине дешевле чем по карте!
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lui

сегодня, 20:29
Уже не знаю как квадратные метры продать. Всё рекламы под разными заголовками публикуете. По таким ценам, никто и никогда не купит. Забудьте...
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выводам

сегодня, 19:59
Чего мелочиться, можно до полтиника ухнуть.
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выводы

сегодня, 19:46
Можно увеличивать стоимость проезда без карты до 25 рублей, тогда активнее будут на нее переходить.
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LAcron

сегодня, 19:13
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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злой обыватель

сегодня, 18:41
Недавно писале, что 75. Теперь 60. * однако.
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неужели непонятно ?

сегодня, 17:26
2/3 будут приветствовать и поклоняться ему- антихристу.его номер-66,6.Вот и липчане подтягиваются к этому числу.
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Кузьмич

сегодня, 17:07
Все по плану. И овцы целы и волки сыты.
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