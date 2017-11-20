Происшествия
сегодня, 16:50
В Задонском районе горел гараж
В 13:24 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража в Задонском районе, селе Донское, на ул. Водопьянова, д.10.
К месту пожара выехали: 1 отделение ОП 20 ПСЧ, ДПД (2 чел.). Но пожар был ликвидирован до приезда огнеборцев.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 10 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
К месту пожара выехали: 1 отделение ОП 20 ПСЧ, ДПД (2 чел.). Но пожар был ликвидирован до приезда огнеборцев.
В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража на площади 10 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.