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В Задонском районе горел гараж

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#пожар #гараж
В Задонском районе горел гараж
В 13:24 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании гаража в Задонском районе, селе Донское, на ул. Водопьянова, д.10.

К месту пожара  выехали: 1 отделение ОП 20 ПСЧ, ДПД (2 чел.). Но пожар был ликвидирован до приезда огнеборцев.

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража  на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
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#пожар #гараж

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