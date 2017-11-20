Общество

сегодня, 15:44

В мэрии провели работу над ошибками

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В мэрии провели работу над ошибками

Первый вице-мэр призвал взять на контроль ситуацию на рынке ритуальных услуг, на рынке 15 микрорайона и незаконно работающих автолавок.

Сегодня на оперативке в администрации Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов разобрал сразу три резонансные истории, которые осветил GOROD48.

Первая касалась событий на городских кладбищах, где в пятницу и субботу руководство МБУ "Ритуальных услуг г.Липецка" закусилось с частным похоронным агентством, препятствуя захоронениям горожан в могилы их родственников. Председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин, ранее возглавлявший МБУ, сообщил Дмитрию Аверову, что ранее таких проблем не возникало. По его словам, во всем виноваты частные ритуальщики, которые пытались предать земле покойников без получения соответствующих разрешений смотрителяпми кладбищ.

- В этих историях вы обидели людей, у которых и без того горе. И мы будем на стороне горожан в таких ситуациях, - обратился к Евгению Лепекину спикер горсовета Игорь Тиньков.

Дмитрий Аверов, в свою очередь, назвал рынок ритуальных услуг "серым". Он призвал департамент ЖКХ привлечь к разрешению конфликтных ситуаций полицию и прокуратуру, но в каждом таком случае щадить чувства липчан, хоронящих своих родных.

Первый вице-мэр также затронул темы воровства электроэнергии автолавками и конфликтной ситуации на рынке 15-го микрорайона. Ответственные за эти сферы деятельности чиновники сообщили и.о. главы Липецка, что держат ситуацию под контролем. В первом случае разрабатывается регламент эвакуации автолавок на штрафстоянку, во втором - разгорожен проход горожан к домам, которые огородили от дороги павильоны ИП Фаины Ретунской.
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Комментарии (28)

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виктор

33 минуты назад
Ой, правда? Это ведь не наш горе-мэр Серёжа Иванов устроил в Липецке пассажирско-транспортный коллапс ради того, чтоб перенаправить деньги от частных перевозчиков в муниципальные карманы бездонные? С кладбищами абсолютно идентичная ситуация!
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Виктору

сегодня, 21:23
Никогда мэр города Иванов не пойдет на такие сделки слишком много потерь
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Однакг

сегодня, 21:17
Уберите, а ты потом туда свой поставишь
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Гостю

сегодня, 21:06
Так Лепекин - и есть администрация! И террор граждан с вымогательством похоронных денег он устроил по указке мэра.
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Гость

сегодня, 21:00
Лепекин хотет на чужом горе в рай уехать, наконец то администрация вмешалась, а то бы так и измывались над людьми, а они бы последнии крохи отдавали Куркину и бирюкову, которые Лепекину на новую машину собирают, а то мазда уже ему не к лицу.
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Елена К

сегодня, 20:52
Тиньков поддержал по факту позицию мэра Иванова и его вице Аверова, переведших стрелки на частные ритуальные агентства. Проверку деятельности муниципалов, устраиващих бесчеловечные скандалы на похоронах, тиньковский горсовет почему-то не назначил... У тербунско-елецких своя круговая порука. А прочее бла-бла "мы за граждан" - это демагогия, раз никто не снят с должности и даже не наказан.
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улей

сегодня, 20:47
а эту в очках на матизе-накажут или нет,хотяб выкиньте с работы,неохота её рожу лицезреть
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Местный житель

сегодня, 20:39
Вот видите ТИНЬКОВ как всегда поддержал народ, значит мы правильный сделали выбор, а лепекина гнать поганой метлой нужно он и в ЖКХ работу настроит так что люди без штанов останутся
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Главная ошибка -

сегодня, 20:29
это само существование мэрии!
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Очевидец

сегодня, 20:02
А он читал вообще комментарии та чётко говорится что смотритель любого кладбища "царь и бог" как он скажет так и будет. А о частных похоронах предприятий не велось диспут. Если мне ненравятся цена я уйду к другому. А здесь всё спускается к смотритель. Хочеш не хочеш а хоронить надо вот и приходится платить смотрителю. Так что опять выкрутились за чёт часников. Часника виноваты а смотритель не причём.
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