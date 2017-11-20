В мэрии провели работу над ошибками

Первый вице-мэр призвал взять на контроль ситуацию на рынке ритуальных услуг, на рынке 15 микрорайона и незаконно работающих автолавок.

Сегодня на оперативке в администрации Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов разобрал сразу три резонансные истории, которые осветил GOROD48.



Первая касалась событий на городских кладбищах, где в пятницу и субботу руководство МБУ "Ритуальных услуг г.Липецка" закусилось с частным похоронным агентством, препятствуя захоронениям горожан в могилы их родственников. Председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин, ранее возглавлявший МБУ, сообщил Дмитрию Аверову, что ранее таких проблем не возникало. По его словам, во всем виноваты частные ритуальщики, которые пытались предать земле покойников без получения соответствующих разрешений смотрителяпми кладбищ.



- В этих историях вы обидели людей, у которых и без того горе. И мы будем на стороне горожан в таких ситуациях, - обратился к Евгению Лепекину спикер горсовета Игорь Тиньков.



Дмитрий Аверов, в свою очередь, назвал рынок ритуальных услуг "серым". Он призвал департамент ЖКХ привлечь к разрешению конфликтных ситуаций полицию и прокуратуру, но в каждом таком случае щадить чувства липчан, хоронящих своих родных.



Первый вице-мэр также затронул темы воровства электроэнергии автолавками и конфликтной ситуации на рынке 15-го микрорайона. Ответственные за эти сферы деятельности чиновники сообщили и.о. главы Липецка, что держат ситуацию под контролем. В первом случае разрабатывается регламент эвакуации автолавок на штрафстоянку, во втором - разгорожен проход горожан к домам, которые огородили от дороги павильоны ИП Фаины Ретунской.

