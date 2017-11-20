Общество

сегодня, 15:41

Поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области снова снизилось

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#статистика #КРС
Поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области снова снизилось

На 3,4% выросло производство сельскохозяйственной продукции в Липецкой области за 10 месяцев и составило 94,9 млн. рублей.

Так, скота и птицы на убой было произведено 280 тыс. тонн, что на 9% больше прошлогоднего. Производство яиц составило 505,9 млн. штук, что превышает прошлогодние показатели на 16%. Лишь производство молока снизилось на 0,4%, до 212,8 тыс. тонн.

В целом надои молока на одну корову составили за 10 месяцев 5897 кг (108% к январю-октябрю 2016 г.), яйценоскость кур-несушек – 221 шт., как и год назад. Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября составило по расчетам 119,7 тыс. голов (97% к 1 ноября 2016 г.), свиней – 647,4 тыс. (111%), овец и коз – 73,0 тыс. голов (85%), сообщает Липецкстат. 

6 733
#статистика #КРС

Комментарии (6)

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LAcron

сегодня, 19:14
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Огород48

сегодня, 18:25
Надои растут поголовье уменьшается, такая вот жизнь в России! Доят за все и всех.
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Кузьмич

сегодня, 17:13
Зато растет поголовье чиновников.
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РУСБОР

сегодня, 16:54
"все хорошо прекрасная маркиза...."
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страна врунов

сегодня, 16:13
утин всем поможет кроме русского вани
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Сергей 13

сегодня, 16:00
И ничего страшного,зато надои выросли,в прошлом году завезли в Россию 400 тыс.тонн пальмового масла,в следующем завезем на 200 тыс.больше и скажем,что надои выросли в 1,5 раза.А на колбасу мясо всё равно не нужно,люди не свиньи,всё съедят.
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