Поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области снова снизилось

На 3,4% выросло производство сельскохозяйственной продукции в Липецкой области за 10 месяцев и составило 94,9 млн. рублей.

Так, скота и птицы на убой было произведено 280 тыс. тонн, что на 9% больше прошлогоднего. Производство яиц составило 505,9 млн. штук, что превышает прошлогодние показатели на 16%. Лишь производство молока снизилось на 0,4%, до 212,8 тыс. тонн.

В целом надои молока на одну корову составили за 10 месяцев 5897 кг (108% к январю-октябрю 2016 г.), яйценоскость кур-несушек – 221 шт., как и год назад. Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября составило по расчетам 119,7 тыс. голов (97% к 1 ноября 2016 г.), свиней – 647,4 тыс. (111%), овец и коз – 73,0 тыс. голов (85%), сообщает Липецкстат.