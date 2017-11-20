Октябрьский суд Липецка переезжает в другое здание

Октябрьский районный суд города Липецка уведомляет о временной приостановке приема граждан, а также приема и выдачи документов в связи с переездом суда в здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 54, 56а.

"Поскольку переезд предусматривает отключение коммутационного и серверного оборудования суда, временно, на срок с 20 по 28 ноября 2017 года будут приостановлены прием исковых заявлений, а также выдача (направление) копий судебных актов (включая исполнительные листы).

Назначенные к рассмотрению дела в настоящее время рассматриваются по адресам, указанным в судебной повестке или смс-извещении.

Полное возобновление работы всех отделов суда и систем в здании по улице Космонавтов, 54, 56а будет обеспечено с 1 декабря 2017 года.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", сообщают в суде.