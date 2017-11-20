Общество

сегодня, 15:35

Октябрьский суд Липецка переезжает в другое здание

10 3054
#суд
1
Октябрьский суд Липецка переезжает в другое здание

Октябрьский районный суд города Липецка уведомляет о временной приостановке приема граждан, а также приема и выдачи документов в связи с переездом суда в здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 54, 56а.

"Поскольку переезд предусматривает отключение коммутационного и серверного оборудования суда, временно, на срок с 20 по 28 ноября 2017 года будут приостановлены прием исковых заявлений, а также выдача (направление) копий судебных актов (включая исполнительные листы).

Назначенные к рассмотрению дела в настоящее время рассматриваются по адресам, указанным в судебной повестке или смс-извещении.

Полное возобновление работы всех отделов суда и систем в здании по улице Космонавтов, 54, 56а будет обеспечено с 1 декабря 2017 года.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", сообщают в суде.

10 3054
#суд
1

Комментарии (10)

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Нюша

сегодня, 20:52
ГОСТЮ. О каком студгородке и общаге вы говорите, Октябрьский суд располагался на Механизаторов и здание у них было отличное. Зачем переезжают?????
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прохожий

сегодня, 19:47
Сложно слова подобрать для этой преступной возьни ,правонарушения по отчетом падают с каждым годом ,а суды растут как грибы ,аппарат раздули , Советский суд занимал 3 этажа теперь 7эт. незнают как освоить . Людям простым все это видно и фразы про ""Знание Меры и "Пир во время чумы" как нельзя кстати тут
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LAcron

сегодня, 19:14
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Катенька

сегодня, 17:24
Ну, теперь Октябрьский суд будет душиться там, где душился Советский... Сочувствую аппарату. Мои соболезнования.
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....

сегодня, 17:12
Прикольненько... круговорот судов по городу... интересно, кто переедет на освободившееся место на Механизаторов... наверное, Левобережный... Но по уровню тупости, это конечно, не сравниться с размещением Правобережных мировых на Доватора... Редкая сокольская бабушка теперь долетает туда и множатся заочки по коммуналке и прочие левые приказы....
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489

сегодня, 16:40
"Постойте ж, я сыскал секрет, - Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим, Коль рядом сядем"....А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь".
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гость

сегодня, 16:33
Тем, кто тут дышит праведным гневом. Когда придете по своим делам в Октябрьский суд, который расположен в общаге на студгородке и столкнетесь с жуткими неудобствами, послушаю я Ваши вопли на тесноту и прочее.А насчет того, что не в том районе,Так и липецкий районный суд распложен на Опытной- а этого город. Так давайте липецкий районный суд расположим в районе- например в Вешаловке,Тюшевке,Пружинках. А чо??? По территориальности. А бедненьким обманутым дольщикам баааальшой привет. Хотели задешево купить? Купили квартиру на стадии котлована? Вот и получайте котлован. Раз есть деньги на съемное жилье-не пропадете. И не хрен государственные деньги всяким частникам долгостройщикам отдавать. А бывшее здание Советского суда судебным департаментом выкуплено, как и земля под ним. И не наше дело рассуждать, как они распоряжаются своим имуществом.
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ван

сегодня, 15:53
Лучше эти деньги дольщикам на долгострой передали.суды а хорошие помещения,а народ на съёмных пусть живет.
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BDI

сегодня, 15:48
Надо было потратить деньги на переезд Советского суда, что бы потом потратить деньги на возвращение Октябрьского суда в бывшее здание Советского!
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Липчанин

сегодня, 15:47
Так там же Советский суд был..... Я так понимаю, районный суд должен быть в своем районе. Маразм.
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