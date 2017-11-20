Лолита выложила видео из липецкой гостиницы

Сидя в номере с мокрыми волосами, певица анонсировала новый альбом.

Певица Лолита Милявская сегодня выложила видео из липецкой гостиницы. Сидя в номере с мокрой головой, Лолита сообщила поклонникам, что решила больше не выкладывать видео с концертов и приёмом зрителей — принимают везде хорошо, стоя на концерте. Видео появилось всего пару часов назад и уже набрало 131035 просмотров и 449 комментариев.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Ноя 20 2017 в 1:18 PST

Из Липецка Лолита также анонсировала выход нового альбома: певица подписала контракт с мировым лейблом Universal на выпуск нового альбома «Раневская». Релиз намечен на 1 февраля.

Из Липецка певица отправляется в Тамбов, где для нее состоится очень важный концерт, на который придут её педагоги и однокурсники, поэтому сама Лолита воспринимает этот концерт как отчётный.

Фото @lolitamilyavskaya