Культура

сегодня, 15:29

Лолита выложила видео из липецкой гостиницы

12 5943
#Лолита #концерт
4
Лолита выложила видео из липецкой гостиницы

Сидя в номере с мокрыми волосами, певица анонсировала новый альбом.

Певица Лолита Милявская сегодня выложила видео из липецкой гостиницы. Сидя в номере с мокрой головой, Лолита сообщила поклонникам, что решила больше не выкладывать видео с концертов и приёмом зрителей — принимают везде хорошо, стоя на концерте. Видео появилось всего пару часов назад и уже набрало 131035 просмотров и 449 комментариев.

Из Липецка Лолита также анонсировала выход нового альбома: певица подписала контракт с мировым лейблом Universal  на выпуск нового альбома «Раневская». Релиз намечен на 1 февраля.

Из Липецка певица отправляется в Тамбов, где для нее состоится очень важный концерт, на который придут её педагоги и однокурсники, поэтому сама Лолита воспринимает этот концерт как отчётный.  

Фото @lolitamilyavskaya




12 5943
#Лолита #концерт
4

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Истинно

35 минут назад
Закройте кошельки,
ответить

Нюша

сегодня, 20:14
Зависть плохое разъедающее чувство. Только гадости можете писать, а она ни одного слова про вас не сказала. Вообще как говорится "кто так обзывается, тот сам так называется". По себе судите "господа"
ответить

Неважно

сегодня, 20:07
Пора с внуками сидеть а не песни петь)))
ответить

LAcron

сегодня, 19:15
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ответить

кокс

сегодня, 17:06
молодец лола песни хорошие и сейчас выглядишь даже лучше чем 20 лет назад
ответить

Закройте кошельки

сегодня, 16:49
И не оплачивайте из своей трудовой копеечки чес московских звездулек. Лучше посмотрите их по телевизору бесплатно. А на сэкономленные деньги купите коньячка и икорки к Новому году. Хвастаться перед коллегами, я, мол, был на концерте Лолиты или Фили - это дешевые понты. Бродячие музыканты никогда не жили лучше народа. Вот и не надо им нести свои кровные...
ответить

Житель

сегодня, 16:46
Хватит пиарить эту свинью.
ответить

Б

сегодня, 16:00
Мож климакс?
ответить

Имя

сегодня, 15:43
Ааа!У нее герпес!!!
ответить

гость

сегодня, 15:43
ну что ж ты страшная такая...и не накрашенная страшная и накрашенная...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На площади Петра слепят 2018 снеговиков
#Новый год #снеговик
13
На площади Петра слепят 2018 снеговиков

сегодня, 13:31

Культура
В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»
#фестиваль #молодёжь
4
В Липецке пройдёт молодёжный фестиваль «Время первых»

сегодня, 13:14

Культура
Усманские пенсионеры вернулись с наградой с поединка хоров
#поединки хоров
Усманские пенсионеры вернулись с наградой с поединка хоров

сегодня, 12:27

Культура
Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке
#музей #выставка
2
Липецкий край в эпоху Великого переселения народов представят на выставке

сегодня, 11:25

Культура
В Липецке пройдёт областной кадетский бал
#бал #кадеты
2
В Липецке пройдёт областной кадетский бал

сегодня, 11:20

Культура
Дню матери посвятят фотовыставку
#День матери #выставка
Дню матери посвятят фотовыставку

сегодня, 10:52

Культура