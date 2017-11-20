Липецкие СОБРовцы провели сборы

Сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Липецкой области тренировались в выполнении нормативов по огневой, специальной и медицинской подготовке.

В продолжение полевого выхода на аэродроме г. Грязи бойцы СОБРа отработали спуск с вертолета при помощи каната, десантирование с зависшего вертолета на высоте 20 м и эвакуацию личного состава на 100 м высоту.

«Спецназовцы, несмотря на холод и сильный ветер, успешно выполнили поставленные задачи», - подвел итоги полевого выхода командир СОБРа «Феникс» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник Александр Белов.