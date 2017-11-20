Общество

сегодня, 15:16

Липецкие СОБРовцы провели сборы

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#СОБР #сборы #учения
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Липецкие СОБРовцы провели сборы

Сотрудники СОБРа Управления Росгвардии по Липецкой области тренировались в выполнении нормативов по огневой, специальной и медицинской подготовке.

В продолжение полевого выхода на аэродроме г. Грязи бойцы СОБРа отработали спуск с вертолета при помощи каната, десантирование с зависшего вертолета на высоте 20 м и эвакуацию личного состава на 100 м высоту.

«Спецназовцы, несмотря на холод и сильный ветер, успешно выполнили поставленные задачи», - подвел итоги полевого выхода командир СОБРа «Феникс» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник Александр Белов.



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#СОБР #сборы #учения
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Комментарии (5)

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LAcron

сегодня, 19:15
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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нелегкий труд

сегодня, 16:09
на земле и в свинарнике до 65 лет вот это труд
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паша

сегодня, 16:07
да воров охранять нужна выучка и жопокрутство в нелегком пруде
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ПАША

сегодня, 16:01
Молодцы.Работайте братья.Успехов ВАМ в вашем нелегком деле.
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Ренат Баркасович Литвинов

сегодня, 15:33
скока ж они потом водяры выжрали? цистерны 2
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