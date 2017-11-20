Волонтеры-медики будут трудиться в больнице №4

Старт акции запланирован на среду.

22 ноября в 14.00 в приемной главного врача ЛГБ №4 «Липецк-Мед» состоится старт волонтерской акции Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в направлении «Помощь в работе младшего и среднего медицинского персонала», сообщает региональный Центр медицинской профилактики.



Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» - добровольческая некоммерческая организация в сфере здравоохранения. Существует с 2013 года. Движение занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией донорства, медицинским сопровождением мероприятий и санитарно-профилактическим просвещением населения. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере медицины. .