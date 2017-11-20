Здоровье

14 минут назад

Волонтеры-медики будут трудиться в больнице №4

95
#волонтер #здравоохранение
Волонтеры-медики будут трудиться в больнице №4

Старт акции запланирован на среду.

22 ноября в 14.00 в приемной главного врача ЛГБ №4 «Липецк-Мед» состоится старт волонтерской акции Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в направлении «Помощь в работе младшего и среднего медицинского персонала», сообщает региональный Центр медицинской профилактики.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» - добровольческая некоммерческая организация в сфере здравоохранения. Существует с 2013 года. Движение занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией донорства, медицинским сопровождением мероприятий и санитарно-профилактическим просвещением населения. Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере медицины. .
95
#волонтер #здравоохранение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке устроили антитабачную демонстрацию
#отказ от курение #акция
7
В Липецке устроили антитабачную демонстрацию

сегодня, 09:21

Общество
В двух школах города частично приостановлены занятия
#грипп
В двух школах города частично приостановлены занятия

17.11.2017 11:05

Здоровье
Липчан пугают историями о случаях СПИД-терроризма
#СПИД #ВИЧ #терроризм
5
Липчан пугают историями о случаях СПИД-терроризма

16.11.2017 13:19

Здоровье
Липчан призывают отказаться от курения
#курение #табак
8
Липчан призывают отказаться от курения

16.11.2017 10:36

Здоровье
Липчане жалуются на шум
#шум #Роспотребнадзор
14
Липчане жалуются на шум

15.11.2017 16:15

Здоровье
Карантин в липецких школах завершается
#карантин #ОРВИ #грипп
Карантин в липецких школах завершается

15.11.2017 14:47

Здоровье