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сегодня, 13:06
Доклад школьника стал причиной громкого скандала
Работа ученика зачитана в бундестаге.
Как сообщает «Ура.ру», старшеклассник из новоуренгойской гимназии в бундестаге заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Высказывания ребенка породили массу недовольства среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.
Педагог Новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко, которая преподаёт немецкий язык Николаю, выступившему в бундестаге, призывает не вырывать его слова из контекста, пишет Лайф.ру. По словам учителя, её коллеги в шоке от того, что в выступлении школьника усмотрели признаки оправдания фашизма. И это произошло потому, что не все пользователи соцсетей дослушали доклад Николая до конца. Кононенко указывает, что заканчивается он словами: "Я искренне надеюсь, что во всём мире восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".
Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз лично встал на защиту местного школьника, которого заподозрили в оправдании фашизма. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника с докладом в германском бундестаге.
- Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых, — говорится в обращении.
Педагог Новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко, которая преподаёт немецкий язык Николаю, выступившему в бундестаге, призывает не вырывать его слова из контекста, пишет Лайф.ру. По словам учителя, её коллеги в шоке от того, что в выступлении школьника усмотрели признаки оправдания фашизма. И это произошло потому, что не все пользователи соцсетей дослушали доклад Николая до конца. Кононенко указывает, что заканчивается он словами: "Я искренне надеюсь, что во всём мире восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн".
Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз лично встал на защиту местного школьника, которого заподозрили в оправдании фашизма. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника с докладом в германском бундестаге.
- Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых, — говорится в обращении.