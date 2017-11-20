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Сестра и мать полковника Захарченко покинули России

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#Дмитрий Захарченко #Александр Куренной
Сестра и мать полковника Захарченко покинули России

Женщины устали от обысков.

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко покинули Россию и переехали за границу, сообщил «Коммерсанту» их адвокат Виктор Емельянов. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уточнил в Telegram-канале надзорного ведомства, что «мать уехала в Израиль, сестра — в Турцию».

- Оттуда они делают отдельные попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют,— добавил Александр Куренной.

Обе женщины имели статус свидетелей, и следствие не имело право запрещать им выезд из страны. Родственники подозреваемого решили покинуть страну из-за периодических обысков и других обстоятельств, связанных с расследованием уголовного дела против Захарченко, рассказали СМИ друзья семьи. Ранее сообщалось, что в квартире матери полковника Захарченко обнаружен новый склад с деньгами (около 20 млн рублей, 600 тысяч долларов и 20 тысяч евро). Следствие также выяснило, на что экс-полицейский тратил крупные суммы. Например, в ходе одной из поездок в Дубай Захарченко с супругой потратили 19 тысяч долларов, а в США - 340 тысяч долларов.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве. Не так давно следователи выяснили, что всё состояние экс-полковника, а также его родственников составляет более 374 миллионов рублей, свыше $140 миллионов, около €2 миллионов, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма.Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура будет через суд обращать в доход государства. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.
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#Дмитрий Захарченко #Александр Куренной

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