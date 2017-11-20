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Вечный огонь в Киеве залили цементом

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#вандализм
Вечный огонь в Киеве залили цементом

Памятник снова посетили вандалы.

В киевском Парке вечной славы неизвестные вновь залили Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата цементом. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевского управления Национальной полиции Украины. Сообщение об акте вандализма поступило в экстренные службы 20 ноября в 07:00 мск, пишет РБК.

Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства, указано в сообщении полиции Киева.

Напомним, аналогичный акт вандализма произошел 7 ноября. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту осквернения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал произошедшее неприемлемым кощунством.

- Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые очень комфортно себя чувствуют в сегодняшней Украине, - заявил Лавров. 
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#вандализм

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