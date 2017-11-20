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Маньяк Мэнсон умер «от старости»

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#Чарльз Мэнсон
Маньяк Мэнсон умер «от старости»

Знаменитый убийца скончался в тюрьме.

Один из самых знаменитых убийц XX века, Чарльз Мэнсон, скончался от естественных причин в тюремной больнице округа Керн в Калифорнии. На момент смерти Мэнсону исполнилось 83 года, он провел за решеткой большую часть своей жизни. Мэнсон отбывал в Калифорнии девять пожизненных сроков.

Как сообщает ТАСС, в управлении исправительных и воспитательных учреждений Калифорнии подтвердили смерть заключенного и указали, что он умер из-за естественных причин: "Заключенный Чарльз Мэнсон, 83 года, умер от естественных причин в 20:13 в воскресенье, 19 ноября"

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Мэнсона еще в январе этого года. Он был доставлен в больницу с внутренним кровотечением. Преступник нуждался в срочном хирургическом вмешательстве, однако врачи решили, что пожилой мужчина его просто не переживет.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.
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#Чарльз Мэнсон

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